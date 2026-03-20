Forsberg når milstolpen – tangerar legendaren

Filip Forsberg har gjort 30 mål under en säsong – för sjätte gången i rad. Med det tangerar han Markus Näslund och är bara bakom Mats Sundin.

Det efter ett mål och två assist i 3-1-segern mot Seattle Kraken.

Nashville har vunnit två raka matcher. Mycket tack vare Filip Forsbergs fina form. Den svenska stjärnan har gjort fem poäng på de senaste två matcherna. I nattens 3-1-seger var den svenska stjärnan inblandad i allt.

Han spelade fram till de två första målen och gjorde det tredje själv.

Med det satte forwarden sitt 30:e mål för säsongen. En milstolpe som han nu har uppnått sex gånger i sin karriär. En bedrift som är historisk i svensk hockey. Leksandssonen tangerar med det Markus Näslund – och är nu bara bakom Mats Sundin. ”Sudden” gjorde det däremot 13 gånger och det rekordet får anses vara svårslaget för 31-åringen.

Filip Forsberg har ett mer mål en Mika Zibanejad den här säsongen. De två tampas just nu om titeln bästa svenska målskytt i NHL.

Ryan Ufko och Ryan O’Reilly var det som gjorde Predators övriga mål. För Seattle var det Frederick Gaudreau.