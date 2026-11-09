Fick göra NHL-debut – nu skickas svensken ner igen

"Det var precis som jag drömde att det skulle vara"
Så sade Filip Bystedt efter att ha fått göra sin NHL-debut för San Jose Sharks i slutet av oktober – med mamma Cecilia och pappa Stefan fanns på läktaren.
Bystedts debutmatch kom i en 3-2-seger mot Vancouver Canucks sedan han blivit uppkallad av Sharks. Efter matchen hyllades han också av tränaren Ryan Warsofsky.
– Jag tyckte att han var riktigt bra, berömmer coachen. Det såg inte ut som att det var hans första NHL-match. Han höll ett bra tempo, spelade smart och var bra utan puck. Han gjorde ett jättebra jobb i den tredje perioden med att ta sig tillbaka in mot mitten. Självklart var den första chansen på hans första byte imponerande, sade Warsofsky till San Jose Hockey Now.
San Jose Sharks skickar ner Filip Bystedt till farmarlaget igen
Därefter har det dock gått tyngre för San Jose Sharks som har förlorat fem raka matcher, däribland en förkrossande 7-2-förlust borta mot Los Angeles Kings varpå laget låste in sig i omklädningsrummet för att vädra sin frustration. Bystedt har då fått mindre istid i de senaste matcherna och i helgens 4-1-förlust mot Minnesota Wild lämnades svensken också utanför truppen.
När Sharks skakar om i laguppställningen för att försöka bryta förlustsviten är det då Filip Bystedt som offras. Under måndagskvällen bekräftar klubben att 22-åringen skickas tillbaka ner till AHL för spel med farmarlaget San Jose Barracuda igen.
Det blev fem NHL-matcher för Filip Bystedt den här gången. Han gick poänglös från alla fem matcherna och hade –3 under sitt inhopp i världens bästa hockeyliga. Nu väntar återigen spel i farmarligan för centern.
Förre JVM-stjärnan har levererat starkt i AHL
I AHL har Filip Bystedt levererat på en stark nivå de senaste åren. Han inledde årets säsong på ett imponerande sätt med 4+4 på åtta matcher med San Jose Barracuda. Det var förra säsongen som Bystedt fick sitt genombrott i farmarligan. Han gjorde då starka 60 poäng på 65 matcher och Bystedt därmed Barracudas interna poängliga. Det var också näst bäst bland alla svenskar i AHL, då endast Felix Unger Sörum var bättre.
Filip Bystedt är född och uppvuxen i Linköping och har även LHC som moderklubb där han spelade under hela sin karriär innan flytten till Nordamerika. Bystedt kom då att göra 39 poäng på 108 SHL-matcher i Linköping. 2022 var Bystedt med och vann guld på U18-VM med Småkronorna och han spelade JVM både 2023 och 2024. Där vann han först interna poängligan i Juniorkronorna med tio poäng på sju matcher 2023 och var sedan med och tog JVM-silver i Göteborg 2024.
I NHL-draften 2022 valdes Filip Bystedt som 27:e spelare i förstarundan av San Jose Sharks.