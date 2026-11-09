Fick göra NHL-debut – nu skickas svensken ner igen

Det blev fem NHL-matcher för Filip Bystedt.

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"Det var precis som jag drömde att det skulle vara"

Så sade Filip Bystedt efter att ha fått göra sin NHL-debut för San Jose Sharks i slutet av oktober – med mamma Cecilia och pappa Stefan fanns på läktaren.

Bystedts debutmatch kom i en 3-2-seger mot Vancouver Canucks sedan han blivit uppkallad av Sharks . Efter matchen hyllades han också av tränaren Ryan Warsofsky.

– Jag tyckte att han var riktigt bra, berömmer coachen. Det såg inte ut som att det var hans första NHL-match. Han höll ett bra tempo, spelade smart och var bra utan puck. Han gjorde ett jättebra jobb i den tredje perioden med att ta sig tillbaka in mot mitten. Självklart var den första chansen på hans första byte imponerande, sade Warsofsky till San Jose Hockey Now .

San Jose Sharks skickar ner Filip Bystedt till farmarlaget igen

Därefter har det dock gått tyngre för San Jose Sharks som har förlorat fem raka matcher, däribland en förkrossande 7-2-förlust borta mot Los Angeles Kings varpå laget låste in sig i omklädningsrummet för att vädra sin frustration. Bystedt har då fått mindre istid i de senaste matcherna och i helgens 4-1-förlust mot Minnesota Wild lämnades svensken också utanför truppen.

När Sharks skakar om i laguppställningen för att försöka bryta förlustsviten är det då Filip Bystedt som offras. Under måndagskvällen bekräftar klubben att 22-åringen skickas tillbaka ner till AHL för spel med farmarlaget San Jose Barracuda igen.

Det blev fem NHL-matcher för Filip Bystedt den här gången. Han gick poänglös från alla fem matcherna och hade –3 under sitt inhopp i världens bästa hockeyliga. Nu väntar återigen spel i farmarligan för centern.

Förre JVM-stjärnan har levererat starkt i AHL

I AHL har Filip Bystedt levererat på en stark nivå de senaste åren. Han inledde årets säsong på ett imponerande sätt med 4+4 på åtta matcher med San Jose Barracuda. Det var förra säsongen som Bystedt fick sitt genombrott i farmarligan. Han gjorde då starka 60 poäng på 65 matcher och Bystedt därmed Barracudas interna poängliga. Det var också näst bäst bland alla svenskar i AHL, då endast Felix Unger Sörum var bättre.

Filip Bystedt är född och uppvuxen i Linköping och har även LHC som moderklubb där han spelade under hela sin karriär innan flytten till Nordamerika. Bystedt kom då att göra 39 poäng på 108 SHL-matcher i Linköping. 2022 var Bystedt med och vann guld på U18-VM med Småkronorna och han spelade JVM både 2023 och 2024. Där vann han först interna poängligan i Juniorkronorna med tio poäng på sju matcher 2023 och var sedan med och tog JVM-silver i Göteborg 2024.

I NHL-draften 2022 valdes Filip Bystedt som 27:e spelare i förstarundan av San Jose Sharks.