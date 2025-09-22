Vem blir nästa NHL-spelare att göra 50 mål? Steven Ellis listar fem spelare som kan kliva in i den exklusiva klubben den här säsongen.

Kan William Nylander blir den andra svensken efter Håkan Loob att nå 50 mål i NHL? Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images

Den här texten är ursprungligen publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Det är sant. Målproduktionen har sjunkit – något.

De senaste tre säsongerna har snittet sakta men säkert pekat nedåt, där förra årets snitt landade på 3,01 mål per match per lag. Det är lägre on 2022/23, men fortfarande högre än siffrorna före COVID. Från 2005/06 till 2020/21 – en period på 15 år – hade NHL inte en enda säsong med ett genomsnitt på tre mål per match per lag.

Totalt har 99 olika NHL-spelare gjort minst 50 mål under en säsong, med sammanlagt 210 tillfällen mellan dem. Under 2023/24 såg vi fyra spelare – Auston Matthews (69 mål), Sam Reinhart (57), Zach Hyman (54) och Nathan MacKinnon (51) – som korsade 50-målsgränsen. Förra året lyckades däremot endast Leon Draisaitl (52) nå halvt hundra mål. Alex Ovetjkin skulle ha slagit alla tiders målrekord något tidigare om han inte skadat sig, och troligen skulle han ha vunnit Rocket Richard-trofén. Har han fortfarande en säsong med 50 mål kvar i sig? Tidens tand skulle säga nej, men ”Ovi” är ingen vanlig spelare.

Vilka NHL-stjärnor kan nå 50 mål för första gången?

Det är en svår grupp att slå sig in i, men om man lyckas kan man skriva sitt namn i NHL:s historieböcker. Här är fem heta kandidater:

Tage Thompson. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Tage Thompson (Buffalo Sabres)

Bästa målnotering: 47 mål under 2022/23

Vi har sett spelare åka på hockey-VM, blomstra och omvandla det till NHL-framgångar otaliga gånger. Kan Thompson bli näste man att göra det? Han hjälpte USA till guld i maj efter sex mål och nio poäng på tio matcher, där hans sista mål blev det avgörande guldmålet i finalen mot Schweiz. Den 198 cm långa jättens genombrott kom med 47 mål och 94 poäng under 2022/23, och även om han inte nått de höjderna sedan dess gjorde han 44 mål förra säsongen. Med en potentiell OS-plats på spel verkar Thompson motiverad att höja sitt spel ett steg. Sabres har NHL:s längsta slutspelstorka, och Thompson vill ändra på det. Att nå tresiffrigt poängantal blir ett bra sätt att säkerställa det. Buffalo behöver Thompson i absolut toppform i år om de ska nå slutspelet. För att nå 50 mål behöver han dessutom stora prestationer från Zach Benson och Josh Norris på toppkedjan. Är 50 genomförbart? Absolut. Låt oss se om VM-magin håller i sig.

Source: Tage Thompson @ Elite Prospects

Kirill Kaprizov Foto: Matt Krohn-Imagn Images

Kirill Kaprizov (Minnesota Wild)

Bästa målnotering: 47 mål 2021/22

Alla ögon kommer att riktas mot Kaprizov den här säsongen. Han har minst 40 mål i tre av sina fem NHL-säsonger och har hållit en 50-målstakt i de två senaste säsongerna. Skador begränsade honom till endast 41 matcher förra året, men när han var i Minnesotas laguppställning var han en legitim kandidat till Hart Trophy. Lägg till att han är i ett kontraktsår (efter att ha tackat nej till det största kontraktserbjudandet i NHL:s historia) och allt pekar på en säsong att minnas. Kaprizov är i sin prime vid 28 års ålder och är Minnesotas främsta målskytt med god marginal. Satsa inte emot honom att nå 50 mål så länge han håller sig frisk.

Source: Kirill Kaprizov @ Elite Prospects

Jake Guentzel. Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning)

Bästa målnotering: 41 mål under 2024/25

Guentzel kommer från sin bästa målsäsong hittills, med 41 mål på 80 matcher, vilket slog hans tidigare rekord på 40 mål som han satt två gånger tidigare. Guentzel har under hela karriären haft kvalitativa medspelare – han började i princip med Sidney Crosby vid sin sida. Att spela tillsammans med Nikita Kutjerov och Brayden Point kommer heller aldrig att vara dåligt för målproduktionen. Guentzel har inte lyckats nå högre än 41 mål, men med tanke på hur viktig han var för Tampa Bay förra säsongen – och kommer att fortsätta vara i år – är det inte otänkbart att han når 50. Guentzel är en seriös kandidat till att ta plats i USA:s OS-lag – och det kan vara en extra motivationsfaktor tidigt på säsongen. Alla tre spelarna på Tampas toppkedja är beprövade målskyttar, men Guentzel har en realistisk chans att ta sitt målskytte till nya höjder i år.

Source: Jake Guentzel @ Elite Prospects

William Nylander. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

William Nylander (Toronto Maple Leafs)

Bästa målnotering: 45 mål under 2024/25

Med Auston Matthews inte fullt frisk förra året hjälpte Nylander till att bära bördan. Han satte personligt rekord med 45 mål när han nådde 40 mål för tredje året i rad. Hans konsekvens har varit avgörande för Maple Leafs under de senaste åren, särskilt eftersom han bara missat en match under de fyra senaste säsongerna. Nylander kan ibland försvinna från spelet, men han har varit Torontos mest konsekventa forward ett tag nu. Nylander kommer att fortsätta ha en viktig roll i lagets första powerplay-enhet i år, en grupp som, även utan Mitch Marner, borde vara dödlig om allt klaffar. En 50-målssäsong vid John Tavares sida är definitivt inom räckhåll om Nylander kan hitta en extra växel mot slutet av säsongen.

Source: William Nylander @ Elite Prospects

Kyle Connor. Foto: Fred Greenslade/AP/Alamy

Kyle Connor, (Winnipeg Jets)

Bästa målnotering: 47 mål under 2021/22

Connor har återkommit på dessa listor sedan han nästan nådde 50 mål 2021/22. Sedan dess har han bara en gång gjort fler än 40 mål, men det var under en otrolig säsong med 41 mål och 97 poäng förra året. Jets måste kompensera för den offensiv som Nik Ehlers lämnade efter sig, och Connor är mer än kapabel att göra det. Han spelar hårt, har stort självförtroende och, liksom några andra på den här listan, hoppas ta en plats i USA:s OS-lag. Motivation behövs egentligen inte för att göra 50 mål, men Connor har alla möjligheter när han hoppas hålla Jets nära toppen av tabellen. På pappret är Winnipeg inte lika starka inför 2025/26 som de var för ett år sedan, men om Connor kan spela på toppnivå blir det en helt annan historia.

Source: Kyle Connor @ Elite Prospects

Hedersomnämnande: Filip Forsberg (Nashville Predators), Artemij Panarin (New York Rangers), Nikita Kutjerov (Tampa Bay Lightning).