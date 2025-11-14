Emil Heineman slog till i natt igen när New York Islanders vann med 4-3 borta mot Vegas Golden Knights. Svensken har nu gjort sju mål för sin nya klubb.

Emil Heineman verkar trivas i New York.

Foto: Brad Penner-Imagn Images.

New York Islanders fick in Emil Heineman via Noah Dobson-trejden med Montréal Canadiens tidigare under året. Den tidigare leksingen gör nu sin första säsong i klubben, och har omgående visat sig vara ett viktigt tillskott. Svensken har fått stort förtroende av tränarna och spelade i natt över 18 minuter.

Mot Vegas kom också det sjunde målet för säsongen. Det efter ett mäktigt skott i en kontring. Med sju mål är han nu näst bäst i laget, endast slagen av storstjärnan Bo Horvat. Kollar vi bland svenskar i NHL är det också bara William Nylander och Leo Carlsson som är bättre när det kommer till målskytte hittills.

24-åringen har därmed fått en flygande start i sin nya klubb.

Nattens mål av honom var det första i matchen. Matthew Schaefer fyllde sedan på till 2-0 i den första perioden. Vegas vände sedan på matchen efter mål av Shea Theodore, Tomas Hertl och Rielly Smith.

Men med två och en halv minut kvar kvitterade Matthew Barzal. På övertiden avgjorde sedan Jean-Gabriel Pageau i boxplay.

Heinemans bästa notering i NHL är tio mål från förra säsongen. Något han redan nu alltså närmar sig.

