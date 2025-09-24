Emil Heineman har presenterat sig för New York Islanders.

I natt satte VM-svensken sitt första mål i nya klubben under en försäsongsmatch mot New Jersey Devils.

Emil Heineman satte i natt sitt första mål för New York Islanders. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån & NHL/Skärmdump

I somras trejdades plötsligt Emil Heineman från Montréal Canadiens till New York Islanders efter att ha stått för en stark rookie-säsong i NHL.

Nu har han inlett försäsongen med Islanders inför den stundande säsongen och i natt slog Heineman till direkt. I försäsongsmatchen mot New Jersey Devils fick Heineman en framträdande roll och han tackade även för förtroendet i powerplay. Heineman hade åkt in i slottet och när han fick pucken skickade han iväg ett direktskott som gick in bakom Jacob Markström i Devils-kassen.

Det är Emil Heinemans första mål efter trejden till ”Isles”.

Ritchie ➡️ Heineman ➡️ 🚨 pic.twitter.com/3AM5FbFSQ7 — New York Islanders (@NYIslanders) September 23, 2025

Emil Heineman om matchen: ”Sabbade för oss själva”

De tre svenskarna i New York Islanders hade alla stora roller i nattens match. Adam Boqvist, Simon Holmström och Emil Heineman var bland de tre spelarna som fick mest istid i matchen och alla var inne på isen i över 20 minuter. Heineman gjorde mål medan både Boqvist och Holmström noterades för varsin assist.

Men matchen gick inte vägen för Islanders. De hade ett yngre lag medan Devils ställde upp med flera av sina tongivande NHL-spelare i laguppställningen. Devils vann därmed matchen med hela 6-2. Heineman var därför missnöjd med insatsen trots sitt mål.

– Vi gör det svårare för oss själva än vad det borde vara. Vi försöker göra rätt saker men vi försöker göra lite för mycket ibland. Vi hade bra rörelse i powerplay och det var kul att vi kunde utnyttja det men i fem-mot-fem-spelet försökte vi göra lite mycket. Vi sabbade lite för oss själva och spelade inte till våra styrkor, säger Heineman efter matchen.

I fjol stod Emil Heineman för tio mål och 18 poäng på 62 matcher i NHL med Montréal Canadiens. Han spelade även Hockey-VM med Tre Kronor i Stockholm där han noterades för 1+2 på tio matcher.

