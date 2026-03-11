Emil Heineman var inblandad i den stora trejden mellan New York Islanders och Montréal Canadiens i somras. Efter sin debutsäsong i NHL fick 24-åringen flytta på sig – och går nu starkt i Islanders.

— Vi kollar på varje spelare och jag ville ha något som inte bara var framtid. Utan något som hjälper oss redan nu, säger klubbens general manager Mathieu Darche.

Emil Heineman har haft en stark debutsäsong i New York Islanders.

Foto: Kirby Lee-Imagn Images.

New York Islanders trejdade Noah Dobson till Montréal förra sommaren. Tillbaka fick de, bland annat, Emil Heineman. Leksandssonen har snabbt blivit en publikfavorit på Long Island och har växt fram till en viktig spelare i laget. För ”the4stripes” berättar New Yorks general manager Mathieu Darche om valet att plocka den 24-åriga masen.

— Vi är väldigt nöjda med Emil och jag hade koll på honom sen innan. Vi kollar på varje spelare och jag ville ha något som inte bara var framtid. Utan något som hjälper oss redan nu. Han är fortfarande väldigt ung och signerad på ett bra kontrakt. Han har 16 mål den här säsongen även om han inte har producerat så mycket den senaste tiden, säger Mathieu Darche

Det nuvarande kontraktet sträcker sig även över nästa säsong. Sedan kan det nog komma att bli en rätt rejäl löneökning för forwarden.

Emil Heineman är populär i New York Islanders

Under sin första säsong i klubben har det blivit 24 poäng, varav 16 mål, för svensken. Även i omklädningsrummet har han också blivit en populär spelare, både på och utanför isen.

— Det är kul för att många av våra skickliga spelare vill spela med honom. Det är för att han går hårt på puckar och är en obeveklig forecheckare. Jag tror att han fortfarande är topp tio i ligan i tacklingar. Små saker som det gör att folk vill spela med honom. Han gör det smutsiga jobbet för att förstöra uppspelen och vinna puckar, säger Darche.

På sociala medier har det nu börjats sprida klipp på när Emil Heineman gör mål, med texten ”du trejdar inte en kille som Emil Heineman.” Det är både ett hån mot Montréal – och en hyllning till sin nya spelare. Mathieu Darche håller med om att det inte är en spelare han skulle släppa lättvindigt.

Men…

— Alla har ett pris. Wayne Gretzky blev trejdad… så alla har ett pris.

Source: Emil Heineman @ Elite Prospects