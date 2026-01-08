Elias Pettersson om sorgebeskedet: ”Det är tufft”

Elias Pettersson har tvingats hantera en stor sorg utanför isen den här vintern.

För Sportsnet berättar han om känslorna efter att han och hans fru Katelyn drabbats av ett missfall.

– Man tror inte att det kommer att hända en själv, säger Pettersson till sajten.

Elias Pettersson. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

I sommar skulle Elias Pettersson och hans fru Katelyn bli föräldrar. Allt förändrades emellertid i vintras, då det stod klart att paret drabbats av ett missfall.

För Sportsnet berättar nu den svenske NHL-stjärnan om den tuffa tiden efter vinterns stora sorgebesked.

– Ja, ärligt talat har det varit tufft. Jag kunde inte vara lyckligare med Katelyn, men det är självklart väldigt känslosamt. Man tror inte att det kommer att hända en själv. Det är tufft, men sånt är livet, säger han till Sportsnet.

– Jag tänker inte sitta här och få alla att tycka synd om mig. Vi är inte de enda som har upplevt detta, men det är tufft.

Stort stöd från omvärlden

I samband med att frun Katelyn meddelade sorgebeskedet på sociala medier i vintras har stödet från omvärlden varit stort.

– Det hjälpte oss mycket med antalet människor som hörde av sig och delade sina egna berättelser, säger Pettersson.

27-årige Pettersson har den här säsongen spelat 34 matcher för Vancouver Canucks och står noterad för 26 poäng.

Source: Elias Pettersson @ Elite Prospects