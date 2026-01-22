Efter elva förluster i rad – sviten bruten för Vancouver

Seger för Vancouver med 4–3 mot Washington

Filip Hronek avgjorde för Vancouver

Fjärde raka nederlaget för Washington

Matchen mellan Vancouver och Washington i Rogers Arena slutade 4–3 (2–2, 2–0, 0–1). Ett skönt trendbrott för Vancouver. Laget hade före torsdagens hemmamatch elva förluster i rad i NHL.

I och med detta har Washington fyra förluster i rad.

Vancouver–Washington – mål för mål

Washington tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara en minut.

Vancouver reducerade och kvitterade till 2–2 genom Brock Boeser och Evander Kane.

Vancouver gjorde också 3–2 efter 8.58 i andra perioden när Drew O’Connor fick träff på pass av David Kämpf och Brock Boeser. Filip Hronek gjorde dessutom 4–2 efter 11.43 framspelad av Jake DeBrusk och Tom Willander.

16.37 in i tredje perioden nätade Washingtons Dylan Strome på nytt framspelad av Justin Sourdif och Jakob Chychrun och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Washington.

Washingtons Dylan Strome stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Washington ligger på sjätte plats i Metropolitan division och Vancouver är på åttonde och sista plats i Pacific division.

Lagens första möte för säsongen vann Vancouver med 4–3.

I nästa match, lördag 24 januari möter Vancouver New Jersey hemma i Rogers Arena 04.00 medan Washington spelar borta mot Calgary 03.00.

Vancouver–Washington 4–3 (2–2, 2–0, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (8.25) Dylan Strome (Tom Wilson, John Carlson), 0–2 (9.43) Justin Sourdif (Dylan Strome, Alexander Ovetjkin), 1–2 (13.32) Brock Boeser (David Kämpf), 2–2 (18.22) Evander Kane (Jake DeBrusk).

Andra perioden: 3–2 (28.58) Drew O’Connor (David Kämpf, Brock Boeser), 4–2 (31.43) Filip Hronek (Jake DeBrusk, Tom Willander).

Tredje perioden: 4–3 (56.37) Dylan Strome (Justin Sourdif, Jakob Chychrun).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-0-4

Washington: 1-0-4

Nästa match:

Vancouver: New Jersey Devils, hemma, 24 januari 04.00

Washington: Calgary Flames, borta, 24 januari 03.00