Uppgifter: Förbereder sig på en framtid utan Edvinsson

Simon Edvinsson tycks vara förlorad för Detroit Red Wings. Foto: Dan Hamilton-Imagn Image

Foto: USA TODAY Sports

Simon Edvinsson har ännu inte kommit överens med Detroit Red Wings om ett nytt kontrakt. Nu uppges NHL -klubben dessutom börja lägga grunden för alternativa lösningar, där en bytesaffär med unga centrar som motprestation kan bli aktuell.

Det rapporterar Sportsnets Elliotte Friedman i det senaste avsnittet av podcasten 32 Thoughts .

Enligt Friedman har flera NHL-klubbar fått signaler om att Detroit undersöker marknaden efter unga centrar, där även spelare som fortfarande befinner sig på prospect-nivå kan vara av intresse.

– Oavsett vad Detroit överväger, vare sig det handlar om Dylan Larkin eller Edvinsson, så har jag hört att de börjar fråga efter unga centrar. Kanske även några topprospects som ännu inte spelar i NHL, säger Friedman.

Han understryker att det inte är klarlagt om diskussionerna är kopplade till Larkin, Edvinsson eller båda två.

– Jag har hört från ett par klubbar att man inte ska bli förvånad om en eller två centrar blir en del av lösningen när det här låser upp sig, förutsatt att Detroit kan få till det. Det är definitivt ett av deras mål, säger Friedman.

Edvinsson uppges vilja bort från Detroit

Den 23-årige svensken, som är en viktig pjäs i Detroits backuppsättning och tilltänkt som en av lagets ledande försvarare, är fortfarande restricted free agent och saknar ett nytt kontrakt.

Han anslöt till träningslägret inför säsongen, men återvände till Sverige när parterna inte lyckades komma överens. Nu tränar han i USA i väntan på vad som tros bli en trejd.

Tidigare i oktober rapporterade Friedman att Edvinsson föredrar att bli bortbytt från Detroit . Den tillförordnade general managern Shawn Horcoff svarade den 14 oktober att han var helt ointresserad av att trejda svensken .

Klubbens officiella hållning har alltså varit att behålla Edvinsson. Samtidigt tyder de senaste uppgifterna på att Detroit åtminstone börjar undersöka vad en annan lösning skulle kunna innebära.

– Det är en svår situation för dem. Jag fick höra av en person i dag att Detroit trodde att Larkin och Edvinsson skulle vara deras hörnstenar under många år. Men jag tror att insikten börjar sjunka in och att de nu börjar förbereda sig för andra alternativ, säger Friedman.

Även Larkin kan lämna

Edvinsson är inte den enda stjärnan vars framtid i Detroit är osäker. Dylan Larkin begärde en trejd under sommaren och väntar på en flytt. Den tidigare lagkaptenen har en no-trade-klausul, men enligt en tidigare rapport från Detroit Free Press har han utökat listan över klubbar han kan tänka sig att gå till. Numera finns det tio lag på den listan .

Detroit har under sin tio år långa slutspelstorka haft svårt att bygga upp tillräcklig bredd på centersidan. I nuläget förlitar sig laget i hög grad på Larkin och Andrew Copp, samtidigt som ynglingen Emmitt Finnie har flyttats från kanten till centerpositionen.

Andra ungdomar som Marco Kasper och Nate Danielson har samtidigt fått sina utvecklingskurvor bromsade av skador och inte kommit till sin rätt.

Det kan förklara varför Detroit nu undersöker möjligheten att få in unga centrar i en eventuell bytesaffär. Om både Larkin och Edvinsson skulle lämna klubben väntar ett omfattande arbete med att bygga om lagets stomme.

För Edvinsson finns dessutom en tydlig tidsgräns: han måste skriva på ett nytt kontrakt senast den 1 december för att vara spelklar under säsongen 2026/27.

Fram till dess återstår frågan om Detroit lyckas hitta en lösning som får svensken att stanna – eller om klubbens framtidsplaner måste byggas utan honom.