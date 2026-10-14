Detroit bryter tystnaden: "Inte intresserade av det"

Horcoff, Detroit och Simon Edvinsson är ännu inte överens.

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Vid det här laget har turer kring Simon Edvinsson och hans framtid i Detroit Red Wings varit många.

Under sommaren väntade den svenske NHL-stjärnan tålmodigt på att klubben skulle hitta en ny general manager, men när laget skulle samlas för camp hade den jakten pågått i två månader – utan resultat. Edvinsson dök upp ändå, men återvände sedan till Sverige och Göteborg för att hålla igång med Frölunda.

Turerna har sedan fortsatt och nu kommer ett uttalande från tillförordnade general managern Shawn Horcoff.

– Det är inte något jag är intresserad av. Vi vill signa honom, säger Horcoff enligt TSN.

Bakgrunden är att Edvinsson, ryktats vara så pass missnöjd att han föredrar en trejd över att skriva på ett nytt kontrakt. Men några sådana planer ska alltså inte Red Wings själva ha. Svensken är ”restricted free agent” efter att det tidigare kontraktet gick ut efter 2025/26.

Öppna för alla typer av kontrakt

Detroit-lägret och Edvinsson har fram till den 1 december på sig att nå en överenskommelse. Gör de inte det får inte den svenske stjärnbacken spela i NHL den här säsongen. Enligt uppgifter ska det finnas intresse från minst tio andra NHL-klubbar, kopplat till en eventuell trejd.

Enligt journalisten Michael Whitaker är Red Wings och Shawn Horcoff "öppna för alla typer av kontrakt”.

– Simon är fortfarande en prioritet för oss… han är en viktig del av vår kärna, säger även den tillförordnade general managern.

Edvinsson draftades av Detroit som sjätte spelare totalt i NHL-draften 2021 och har sedan säsongen 2024/25 varit ordinarie i NHL-laget. Förra säsongen producerade svensken 25 poäng (9+16) på 72 matcher för Red Wings och var den spelare som snittade näst mest speltid i laget med sina 22 minuter och 21 sekunders istid per match.