Connor Bedard kan tvingas till en ny axeloperation. Foto: Matt Marton-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Chicago Blackhawks överväger om Connor Bedard ska genomgå en operation för den överkroppsskada som han ådrog sig tidigare i veckan. Det bekräftade huvudtränaren Jeff Blashill för reportrar under torsdagen.

Enligt Blashill diskuterar Bedard och klubben just nu för- och nackdelarna med rehabilitering jämfört med ett kirurgiskt ingrepp.

Tränaren bekräftade också att Bedard inte kommer att spela i nattens möte med Columbus Blue Jackets. Han missar dessutom hela Blackhawks kommande bortaturné, som består av tre matcher.

Opererade axeln i somras

21-åringen skadade sig under Chicagos 6–3-seger mot Toronto Maple Leafs i tisdags. Bedard tycktes skada axeln i samband med en tekning och lämnade omedelbart isen med kurs mot omklädningsrummet. Nu riskerar han att tvingas till sin andra axeloperation på kort tid efter att ha genomgått ett kirurgiskt ingrepp under sommaren och på grund av det missat säsongsinledningen.

Centern har stått för sju mål och elva assist, totalt 18 poäng, på 15 matcher den här säsongen.

Bedard är nu inne på sin fjärde NHL-säsong och har hittills producerat 82 mål och 139 assist på 234 grundseriematcher. Totalt har han därmed samlat ihop 221 poäng.

Connor Bedard utsedd till lagkapten

I september utsågs Bedard till den 37:e lagkaptenen i Chicago Blackhawks historia. Dessförinnan hade han skrivit på en femårig kontraktsförlängning värd 75 miljoner dollar, motsvarande ett lönetaksvärde på 15 miljoner dollar per säsong.

Chicago valde Bedard som första spelare totalt i NHL-draften 2023. Innan NHL-karriären gjorde han tre säsonger i juniorligan WHL med Regina Pats. Där noterades han för 134 mål och 137 assist på 134 grundseriematcher.

Den kanadensiske centern, som kommer från North Vancouver i British Columbia, har även representerat Kanada vid flera internationella mästerskap. Han var bland annat med och vann två raka JVM-guld 2022 och 2023.

Blackhawks i botten av divisionen

Chicago har fått en tung start på säsongen 2026/27. Efter 21 spelade matcher står laget på sex segrar, 13 förluster och två övertidsförluster.

Med 14 poäng ligger Blackhawks sist i Central Division och har näst sämst facit i hela NHL.