Fimpen: ”Nu är jag helt enkelt sämst i familjen”

Christian ”Fimpen” Eklund har nu fått se sin andre son kliva in i NHL.

På plats i UBS Arena såg han Victor Eklund, 19, göra poäng i sin debut.

– Det påminde faktiskt om när han gjorde sin djurgårdsdebut, säger han till Hockeysverige.se.

Christian ”Fimpen” Eklund om sonen Victor Eklunds NHL-debut. Foto: Bildbyrån/Ronnie Rönnkvist

Victor Eklund debuterade i tisdags för New York Islanders i NHL. På läktaren, snabbt influgna från Sverige, satt pappa Christian ”Fimpen” Eklund och mamma med respektive. Det var med stolthet dom fick se 19-åringen från Haninge åka sitt så kallade ”rookievarv” innan matchen.



– Tidigare hade jag missat det med William eftersom det var corona-året, säger Christian Eklund från en taxi på väg till en bar för att se Victor Eklunds match i AHL mellan Hartford och Bridgeport.

– Innan tänkte jag att det bara var en match precis som när jag sett William spela, men när han åkte ut där kände jag en otrolig stolthet och det var väldigt ballt. Det påminde faktiskt om när han gjorde sin djurgårdsdebut.



Christian Eklund hann inte träffa sin son innan matchen, men dom fick en pratstund med varandra på telefon.



– Han var väldigt nervös för hur det skulle funka, men han var nog mest spänd. Det verkade som tränarna och alla grabbarna i laget var sköna människor och sa till honom ”gå ut och ha kul bara”.

Ger sin syn på matchen: ”Började lite trevande”

Var det mest nervöst för dig eller Victor?

– (Skratt) Victor verkar inte bli så nervös och helt otrolig på så sätt. Han kör bara. Det var nog vi på läktaren som var mest nervösa.

– Det var samma sak när han kom till AHL, att han acklimatiserar sig väldigt bra och snabbt.



Är han och William lika där?

– Ja, faktiskt. Jag tycker att debuterna påminner om varandra. Jag tänkte innan ”Oh, hur ska han klara NHL?” Men han, precis som Victor, acklimatiserar sig snabbt. Dom måste ha fått en bra utbildning i Djurgården, säger ”Fimpen” med ett lätt skratt.



Victor Eklund spelade i tröja med nummer 78, gjorde 18 byten, spelade drygt 15 minuter och svarade för en assist.



– Det började lite trevande och när jag frågade honom efter matchen om det och då svarade han att han inte ville göra något fel. ”Jag försökte få ner pucken djupt, hålla min gubbe och ligga rätt”.

– Ju längre matchen kändes det mer okej. Han växte in i det väldigt, väldigt snabbt och får bra betyg från oss på läktaren.

”Han var väldigt glad och somnade inte förrän tre”

Vad tyckte Victor själv när du pratade med honom efter matchen?

– Han tyckte att det hade gått bra och var mer hypad att han gjort en match i NHL. Jag tror inte han skulle kunna beskriva matchen efteråt för han var så full av adrenalin för att han hade spelat matchen.

– Han var väldigt, väldigt glad och somnade nog inte förrän tre på natten. Sedan skulle han upp sju och åka till Hartford.



Vad tror du betyder för självförtroendet att få göra en assistpoäng?

– Klart att det betyder mycket att få komma in och göra ett poäng. Jag märkte också efter den poängen att han blev en helt annan spelare. Det blir alltid så att man väntar på första målet och första poängen.

– Jag vet att han är ganska stark när han har pucken på bladet. När han får puck är han väldigt stark, precis som alla svenskar som åker över dit är. Så när han fick göra en poäng blev vi väldigt glada.



Nu har du två söner som spelat i NHL, hur är den känslan?

– Att jag nu är ett pinnhål ner till i familjen av oss hockeyspelare. Nu är jag helt enkelt sämst i familjen av oss som spelar hockey. Det är gärna.

– Jag och alla vi på läktaren var väldigt stolta och glada över att få vara med på det här äventyret. En otrolig grej vi får vara med om, alla vi som varit med hela vägen sedan dom var små. Från att det var en liten skit som åkte runt i Haninge till att han får göra debut i NHL…

– Det är en så liten chans så när man sitter där känns det overkligt, avslutar Christian ”Fimpen” Eklund.