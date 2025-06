KLART: Trotjänaren accepterar trejden

Under gårdagen uppgavs New York Rangers och Anaheim Ducks vara i långt gångna diskussioner.

Nu har Rangers trotjänare, Chris Kreider, accepterat en flytt från klubben – för första gången.

Chris Kreider kan trejdas från New York Rangers. Foto: Danny Wild/Imagn Images/Bildbyrån

2009 valde New York Rangers en ung Chris Kreider som 19:e spelare i första rundan av NHL-draften. En genombrottssäsong med spel i både JVM och VM följde och därifrån hittade forwarden snart in i NHL – i den klassiska tröjan.



Nu, efter hela 15 säsonger, 883 matcher och 582 poäng, står det klart att trotjänaren lämnar för att representera en annan NHL-klubb för första gången i karriären.



De initierade NHL-reportrarna Elliotte Friedman, Pierre LeBrun och Frank Seravalli rapporterar samtliga under torsdagen att 34-åringen har accepterat flytten till Anaheim Ducks. Detta efter rykten under de senaste dagarna om att klubbarna varit i långt gångna diskussioner, men att Kreider haft sista ordet i och med en no-trade-klausul där Anaheim Ducks varit uppskrivna bland 15 andra lag.

JVM-forwarden åt andra hållet

Precis som rapporterna pekat på blir det den amerikanska JVM-forwarden, Carey Terrance, som går åt andra hållet i trejden, till New York Rangers. Detta endast två år efter att han valdes av Ducks i andra rundan av NHL-draften 2023. Terrance signerade ett avtal med NHL-klubben så sent som i april, men får nu tänka om var han ska försöka slå sig in i NHL.



Utöver detta får New York Rangers även ett val i den tredje rundan av årets NHL-draft, 27-28 juni. medan Anaheim i utbyte nu har fått ett val i den fjärde rundan av samma upplaga.

Har avtal till 2027

Om vi går tillbaka till Chris Kreider så kommer denna trejd i ett läge där veteranen har ett avtal till 2027. Detta då han 2020 skrev på ett sjuårskontrakt med Rangers värt 45 miljoner dollar. Hans lönetaksträff är därmed 6.5 miljoner dollar per år, innan han blir ”unrestricted free agent” efter 2026/27.



Enligt initierade Darren Dreger på TSN har inte heller Rangers kvar någon andel av Kreiders lön. Något som öppnar utrymme för att sajna free agents inför 2025/26.

Source: Chris Kreider @ Elite Prospects