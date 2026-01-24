Arvid Söderblom har inte haft det helt lätt i NHL senaste månader. Men efter att han då blivit inbytt och utbytt, kom revanschen med 96,8 procent i nattens möte med Tampa.

– Jag tror inte att den matchen går till förlängning om han inte spelar som han gjorde, säger Chicago-lagkamraten Ryan Greene efter 1–2-förlusten på straffar.

Arvid Söderblom storspelade för Chicago i strafförlusten mot Tampa. Foto: Bildbyrån (montage).

När Chicago Blackhawks föll med 3–7 mot Pittsburgh Penguins 29 december fick Arvid Söderblom vara med om att både bli inbytt och utbytt. Därefter har två matcher följt där totalt 31 räddningar gett procent på 86,7 och 78,3. Men inatt fick 26-åringen från Göteborg sin revansch.

Visst, Chicago förlorade i slutändan matchen med 1–2 (efter straffar), men Söderblom räddade 30 av 31 puckar.

– Jag var bara tvungen att hitta ett sätt. Tur att den gick in, säger Ryan Greene om sitt 1–0-mål och fortsätter med att hylla sin målvakt.

– Ikväll har vi mycket att tacka Söderblom för. Jag tycker att han var otrolig. Jag tror inte att den matchen går till förlängning om han inte spelar som han gjorde. Kredd till honom.

Föll i straffläggningen: ”Finns ett värde”

Tampa Bay Lightning kom dock tillbaka, och i den andra perioden dominerade man med 13–2 i skott. Till slut satte Nikita Kutjerov 1–1 bakom Söderblom.

Ställningen stod sig in i förlängningen och till straffläggningen. Väl där hittade Frank Nazar och Louis Crevier nät för Blackhawks, medan bland annat tidigare Brynäs-spelaren Charles-Edouard D’Astous missade. Kutjerov, Goncalves och till slut James avgjorde dock till 2–1 för Tampa.

Över hela säsongen står nu Arvid Söderblom på 87,4 i räddningsprocent. Detta över 16 framträdanden som tvåa bakom Spencer Knight.

– Jag tror att det finns ett värde i att fortsatt mäta sig mot de här lagen. Men jag tycker det är intressant, jag pratade med en ung spelare idag som sa att det var första gången han någonsin spelade i Carolina. Jag hade inte riktigt tänkt på det. Det är en helt annan erfarenhet, säger Blackhawks tränare Jeff Blashill.

