Chicago Blackhawks säkrar sin framtida förstakeeper – trots ett år kvar på kontraktet. På lördagen skrev klubben ett treårskontrakt med målvakten Spencer Knight värt drygt 160 miljoner svenska kronor – efter att ha tagit sig tillbaka till NHL efter sin kamp mot tvångssyndrom.

Spencer Knight är i Chicago Blackhawks för att stanna. Foto: Matt Marton-Imagn Images

Spencer Knight går in i det sista året av sitt treårskontrakt med en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar som han ursprungligen skrev med Florida Panthers, och var på väg att bli en restricted free agent nästa sommar. Blackhawks binder upp honom tills han fyller 28 år med en lönetaksträff på 5,83 miljoner dollar per säsong. Totalt är avtalet värt 17,5 miljoner dollar, vilket motsvarar 163 miljoner svenska kronor med dagens dollarkurs.

Det finns inga sign-on-bonusar eller prestationsbonusar i avtalet, men eftersom säsongen 2028/29 tar ett av Knights free agent-år kickar en modifierad no-trade-klausul in den säsongen. Där kan Knight lämna in en lista på 15 lag han inte kan trejdas till.

Knight får en löneökning på drygt 1,3 miljoner dollar i det nya kontraktet och kommer att tjäna den högsta årslönen i sin karriär när det börjar gälla. Hans lönetaksträff kommer också att vara den 17:e högsta bland målvakter nästa säsong, med den närmaste jämförelsen att vara Washington Capitals-målvakten Logan Thompsons lönetaksträff på 5,85 miljoner dollar.

Spencer Knight hamnade i NHL:s assistansprogram

Knight spelade flest matcher i sin NHL-karriär under 2024/25, ett stort framsteg efter att ha missat slutet av säsongen 2022/23 då han gick in i NHL:s assistansprogram för att få hjälp med sina tvångssyndrom, samt ha tillbringat hela säsongen 2023/24 i AHL. Han började säsongen i Panthers, där han noterades för 12–8–1, en räddningsprocent på .907, två hållna nollor och 3,89 räddade mål över förväntat i spel fem mot fem på 23 matcher.

Men när Panthers försökte stärka sin backuppsättning inför ännu en Stanley Cup-satsning vid trade deadline skickades Knight till Blackhawks som en del av bytet för Seth Jones, och blev omedelbart Chicagos förstamålvakt. På 15 matcher där noterades han för 5–8–2, en räddningsprocent på .896 och 4,63 räddade mål över förväntat i spel fem mot fem. Totalt över säsongen slutade han på 17–16–3, en räddningsprocent på .902 och 8,52 räddade mål över förväntat i spel fem mot fem på 38 matcher.

Source: Spencer Knight @ Elite Prospects