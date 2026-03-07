Trejdades – och behövde inte ens byta hotell

Brayden Schenn trejdades från St. Louis Blues till New York Islanders – och behövde inte ens byta hotell. Hans gamla och nya lag bodde nämligen på samma ställe i Kalifornien.

Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images.

St. Louis sålde av stora delar av sitt lag under trade deadline och en av spelarna som fick lämna var Brayden Schenn. Veteranen valde själv att tacka ja till en flytt till Long Island. Där Blues-kaptenen var ute på en roadtrip med sitt lag när trejden skedde.

Passande nog behövde han däremot inte göra någon resa tvärs över landet.

Islander och Blues bodde nämligen på samma hotell i San José. St. Louis spelade mot Sharks i natt och Islanders möter dem natten till söndag. Därmed kunde 34-åringen till och med stanna kvar i samma rum som han bodde i sen innan. När trejden blev klar gick han bara ner i hallen och mötte upp sitt nya lag och dess ledning.

Schenn made the long journey (down the hall) to meet #Isles GM and EVP Mathieu Darche! pic.twitter.com/Ghwi6AEzVU — New York Islanders (@NYIslanders) March 7, 2026

Oftast vid en trejd rivs hela livet upp och det kan i vissa fall vara tvunget att flytta kors och tvärs över en kontinent på en natt. Men för Brayden Schenn blev det alltså en mycket smärtfri första tid med sitt nya lag. Nu väntas han göra debut för sitt nya lag mot Sharks, innan det sedan är dags för en match mot just St. Louis.

Source: Brayden Schenn @ Elite Prospects