Boston Bruins-stjärnan Charlie McAvoy straffas hårt efter sitt raseriutbrott mot Buffalo Sabres-forwarden Zach Benson. NHL:s disciplinnämnd stänger nu av backen i sex matcher efter den våldsamma slashingen i slutspelet.

Charlie McAvoy straffas hårt för sin slashing på Zach Benson. Foto: AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Charlie McAvoy får betala dyrt för sitt uppmärksammade raseriutbrott i slutspelet.

På måndagen meddelade NHL:s disciplinnämnd att Boston Bruins-backen stängs av i sex matcher för sin tvåhands-slashing mot Buffalo Sabres-forwarden Zach Benson.

Eftersom Bruins redan slagits ut ur Stanley Cup-slutspelet kommer avstängningen att avtjänas i början av säsongen 2026/27.

Situationen inträffade under slutminuterna av den sjätte semifinalmatchen i Atlantic Division mellan rivalerna. Sabres var på väg mot en 4–1-seger som samtidigt skickade ut Bruins ur slutspelet.

Benson och McAvoy jagade en lös puck in i Boston-zonen när Benson såg ut att fälla Bruins-backen med en slew foot. McAvoy kraschade därefter in i sargen och tappade humöret fullständigt när spelet blåsts av.

McAvoy slashade Benson brutalt

Den 28-årige backen åkte då ikapp Benson och delade ut en kraftig tvåhands-slashing över motståndarens mage, vilket utlöste ännu ett stort gruff mellan lagen.

McAvoy fick direkt ett matchstraff för tilltaget.

Det är inte första gången amerikanen straffas av ligan. Redan 2024 stängdes han av fyra matcher efter en tackling mot huvudet på dåvarande Florida Panthers-backen Oliver Ekman Larsson. Under slutspelet 2019 blev han dessutom avstängd en match för en huvudtackling på Josh Anderson.

Avstängningen sätter punkt för vad som annars var en stark säsong för McAvoy. Backen noterades för elva mål och totalt 61 poäng på 69 matcher – båda personbästa – och hjälpte Bruins till en wildcard-plats i Eastern Conference.

McAvoy är inne på det fjärde året av sitt åttaårskontrakt med Boston, ett avtal värt 9,5 miljoner dollar per säsong fram till 2030.

