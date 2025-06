Efter succésäsongen – bjuds in till NHL-läger

Albin Boija gjorde succé i collegeligan den gångna säsongen.

Nu bjuds den svenske 21-åringen in till NHL-läger med Boston Bruins.

Albin Boija får chansen att visa upp sig på Bostons utvecklingsläger i sommar.

Foto: Gregory Fischer/Icon Sportswire/Alamy

Albin Boija följde upp en stark debutsäsong i NCAA med en ännu bättre andrasäsong i collegeligan med University of Maine.

Succén i collegeligan har inte gått NHL-klubbarna förbi – och för andra sommaren i rad bjuds nu 21-åringen in till NHL-läger. Förra sommaren deltog Boija på Detroit Red Wings utvecklingsläger och den här sommaren kommer succémålvakten att visa upp sig för Boston Bruins.

Fem svenskar på lägret

Under gårdagen presenterade Bruins spelarna som kommer att delta på lägret, där Boija är en av fem svenskar som kommer att delta.

De resterande svenskarna är draftade av Bruins och svenskarna som kommer att finnas med under utvecklingslägret är Philip Svedebäck (Providence College), Kristian Kostadinski (Boston College), Loke Johansson (Moncton) och Casper Nässén (Miami University).

Blev först sedan Gustav Nyquist

Albin Boija spelade 37 matcher av 38 för University of Maine den här säsongen och vann 23 av dessa matcher. Svensken loggade en räddningsprocent på 92,8 procent samt ett snitt på 1,82 insläppta mål per match under säsongen där Maine blev Hockey East-mästare.

21-åringen prisades som MVP i Hockey East-slutspelet och blev den första svensken sedan Gustav Nyquist (2011) att ta plats i ett av NCAA Easts All-American-lag.

Nobbade kontraktserbjudanden – stannar i college

Efter succésäsongen med University of Maine hade Boija erbjudanden från profesionella klubbar, men valde att nobba dessa för en fortsättning i University of Maine.

– Möjligheten vi har här är fantastisk. Jag vill fortsätta mogna och bygga vidare på det innan jag lämnar, berättade Boija för Bangor Daily News i april.