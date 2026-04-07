Los Angeles Kings gick segrande ur morgonens nyckelmatch mot Nashville Predators i kampen om en slutspelsplats. Detta efter att Adrian Kempe blivit straffhjälte med god hjälp av Anton Forsberg – som stoppade Filip Forsberg i 3–2-segern.

Anton Forsberg och Adrian Kempe blev hjältar i en av säsongens viktigaste matcher för Los Angeles Kings. Foto: William Liang-Imagn Images

Viktiga poäng stod på spel när Los Angeles Kings tog emot Nashville Predators i Crypto.com Arena på tisdagsmorgonen.

Kampen om en slutspelsplats i Western Conference har tajtat till sig ordentligt och Kings och Predators är två av lagen som slåss om en wild card-plats. blev också en tajt match – där svenskarna kom att stå i centrum.

Inte minst då Adrian Kempe som lämnade isen som stor matchvinnare efter att ha skickat in det avgörande målet som skilde lagen åt i straffläggningen. Filip Forsberg, som hade en assist i matchen, kunde sedan chansen att kvittera samma straffläggningen, men tappade pucken mitt framför landsmannen Anton Forsbergs målbur och den svenske keepern kunde lugnt stoppa försöket.

Anton Forsberg stoppade alla straffar

Forsberg stoppade 29 av 31 skott i matchen, stoppade alla straffar och tog sin andra raka seger mellan Kings stolpar efter att ha gått segrande ur övertidssegern mot St. Louis Blues förra veckan.

– Jag gillar faktiskt straffläggningar lite grann. Det är en-mot-en, säger Anton Forsberg till NHL.com. … Det är ju inte riktigt som spelet i övrigt, så klart, men jag känner mig trygg när jag går in där, och i kväll gick det vår väg.

Straffsegern gör nu att Kings passerar Predators och tar över den andra wild card-platsen i Western Conference. Med fem matcher kvar att spela har Kings 83 poäng och Predators 82. Bakom dem lurar San Jose Sharks som efter nattens seger mot Chicago Blackhawks har 81 poäng med en match mer kvar att spela än lagen ovanför dem. Winnipeg Jets (80 poäng) och St. Louis Blues (78 poäng) är också med i racet.

