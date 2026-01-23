Zach Werenski matchhjälte när Columbus vann mot Dallas

Columbus-seger med 1–0 mot Dallas

Columbus femte seger på de senaste sex matcherna

Zach Werenski matchvinnare för Columbus

Det blev seger för Columbus hemma mot Dallas i NHL. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom redan i första perioden. Matchhjälte för Columbus blev Zach Werenski som gjorde målet.

Segern var Columbus femte på de senaste sex matcherna.

Tampa Bay nästa för Columbus

Lagens första möte för säsongen vann Columbus med 5–1.

Columbus tar sig an Tampa Bay i nästa match hemma söndag 25 januari 01.00. Dallas möter St Louis hemma lördag 24 januari 02.00.

Columbus–Dallas 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (8.48) Zach Werenski (Damon Severson, Isac Lundeström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 4-0-1

Dallas: 1-0-4

Nästa match:

Columbus: Tampa Bay Lightning, hemma, 25 januari 01.00

Dallas: St Louis Blues, hemma, 24 januari 02.00