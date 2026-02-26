Winnipeg vinnare mot Vancouver – avgjorde i förlängningen

Winnipeg segrade – 3–2 efter förlängning

Cole Perfetti avgjorde för Winnipeg

Fjärde raka förlusten för Vancouver

Matchen mellan hemmalaget Vancouver och gästande Winnipeg i NHL var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Winnipeg avgöra till 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Cole Perfetti spelade en avgörande roll för Winnipeg med det vinnande målet i förlängningen.

I och med detta har Vancouver fyra förluster i rad.

Vancouver–Winnipeg – mål för mål

Vancouver startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.58 slog Drew O’Connor till assisterad av Brock Boeser. 1–1 kom efter 11.42 när Kyle Connor hittade rätt efter förarbete från Mark Scheifele.

Evander Kane gav Vancouver ledningen efter 38 sekunder in i andra perioden med assist av Elias Pettersson. Efter 18.45 i andra perioden slog Gabriel Vilardi till framspelad av Mark Scheifele och Luke Schenn och kvitterade för Winnipeg.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 1.37 innan Winnipeg också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Cole Perfetti, framspelad av Adam Lowry och Dylan Samberg.

Vancouver har en vinst och fyra förluster och 10–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Winnipeg har två vinster och tre förluster och 10–16 i målskillnad.

För Winnipeg gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i Central division medan Vancouver är på åttonde och sista plats i Pacific division.

Lagens första möte för säsongen vann Winnipeg med 5–3.

I nästa match möter Vancouver Seattle borta på söndag 1 mars 04.00. Winnipeg möter Anaheim Ducks lördag 28 februari 04.00 borta.

Vancouver–Winnipeg 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (1.58) Drew O’Connor (Brock Boeser), 1–1 (11.42) Kyle Connor (Mark Scheifele).

Andra perioden: 2–1 (20.38) Evander Kane (Elias Pettersson), 2–2 (38.45) Gabriel Vilardi (Mark Scheifele, Luke Schenn).

Förlängning: 2–3 (61.37) Cole Perfetti (Adam Lowry, Dylan Samberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-2-2

Winnipeg: 2-1-2

Nästa match:

Vancouver: Seattle Kraken, borta, 1 mars 04.00

Winnipeg: Anaheim Ducks, borta, 28 februari 04.00