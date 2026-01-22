Wings Arlandas segerrad fortsätter efter 3–2 mot Forshaga

Wings Arlanda vann med 3–2 mot Forshaga

Wings Arlandas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Didrik Lif avgjorde för Wings Arlanda

Wings Arlanda är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Forshaga hemma i Pinbackshallen på torsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–2 (2–0, 1–0, 0–2) innebär att Wings Arlanda nu har fyra segrar i följd i hockeyettan norra.

Sundsvall nästa för Wings Arlanda

Wings Arlanda tog ledningen efter sju minuter genom Karl Pettersson assisterad av Kevin Nilsson-Ström och Didrik Lif. 2–0 kom efter 13.45 genom Valther Vannar framspelad av Carl Aronsson och Oscar Sarhus.

Efter 9.32 i andra perioden nätade Didrik Lif framspelad av Olle Dahlman och Rasmus Larsson och gjorde 3–0.

11.57 in i tredje perioden satte Wille Johansson pucken på pass av Karl Andersson och reducerade. Forshaga reducerade igen efter 13.02 i tredje perioden genom Adam Byström Johansson på pass av Pelle Hedlund och Lukas Enqvist. 3–2-målet blev matchens sista.

I tabellen innebär det här att Wings Arlanda nu ligger på 15:e plats i tabellen. Forshaga är på fjärde plats.

Wings Arlanda tar sig an Sundsvall i nästa match hemma söndag 25 januari 16.00. Forshaga möter Piteå borta lördag 24 januari 16.00.

Wings Arlanda–Forshaga 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (7.46) Karl Pettersson (Kevin Nilsson-Ström, Didrik Lif), 2–0 (13.45) Valther Vannar (Carl Aronsson, Oscar Sarhus).

Andra perioden: 3–0 (29.32) Didrik Lif (Olle Dahlman, Rasmus Larsson).

Tredje perioden: 3–1 (51.57) Wille Johansson (Karl Andersson), 3–2 (53.02) Adam Byström Johansson (Pelle Hedlund, Lukas Enqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 4-1-0

Forshaga: 3-0-2

Nästa match:

Wings Arlanda: IF Sundsvall Hockey, hemma, 25 januari 16.00

Forshaga: Piteå HC, borta, 24 januari 16.00