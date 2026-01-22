Wings Arlandas segerrad fortsätter efter 3–2 mot Forshaga
- Wings Arlanda vann med 3–2 mot Forshaga
- Wings Arlandas fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Didrik Lif avgjorde för Wings Arlanda
Wings Arlanda är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Forshaga hemma i Pinbackshallen på torsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–2 (2–0, 1–0, 0–2) innebär att Wings Arlanda nu har fyra segrar i följd i hockeyettan norra.
Sundsvall nästa för Wings Arlanda
Wings Arlanda tog ledningen efter sju minuter genom Karl Pettersson assisterad av Kevin Nilsson-Ström och Didrik Lif. 2–0 kom efter 13.45 genom Valther Vannar framspelad av Carl Aronsson och Oscar Sarhus.
Efter 9.32 i andra perioden nätade Didrik Lif framspelad av Olle Dahlman och Rasmus Larsson och gjorde 3–0.
11.57 in i tredje perioden satte Wille Johansson pucken på pass av Karl Andersson och reducerade. Forshaga reducerade igen efter 13.02 i tredje perioden genom Adam Byström Johansson på pass av Pelle Hedlund och Lukas Enqvist. 3–2-målet blev matchens sista.
I tabellen innebär det här att Wings Arlanda nu ligger på 15:e plats i tabellen. Forshaga är på fjärde plats.
Wings Arlanda tar sig an Sundsvall i nästa match hemma söndag 25 januari 16.00. Forshaga möter Piteå borta lördag 24 januari 16.00.
Wings Arlanda–Forshaga 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)
Hockeyettan norra, Pinbackshallen
Första perioden: 1–0 (7.46) Karl Pettersson (Kevin Nilsson-Ström, Didrik Lif), 2–0 (13.45) Valther Vannar (Carl Aronsson, Oscar Sarhus).
Andra perioden: 3–0 (29.32) Didrik Lif (Olle Dahlman, Rasmus Larsson).
Tredje perioden: 3–1 (51.57) Wille Johansson (Karl Andersson), 3–2 (53.02) Adam Byström Johansson (Pelle Hedlund, Lukas Enqvist).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Wings Arlanda: 4-1-0
Forshaga: 3-0-2
Nästa match:
Wings Arlanda: IF Sundsvall Hockey, hemma, 25 januari 16.00
Forshaga: Piteå HC, borta, 24 januari 16.00
