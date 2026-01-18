Wings Arlanda fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Efter en tuff period har Wings Arlanda nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Strömsbro i Pinbackshallen i hockeyettan norra och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Strömsbro blev 5–2 (0–2, 4–0, 1–0).

Wilmer Björk Eriksson gav Strömsbro ledningen efter åtta minuter framspelad av Joel Holmli. Laget gjorde 0–2 genom Braylon Shmyr med assist av Carl Sandström efter 11.14.

Wings Arlanda gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–2 till ledning med 4–2.

Rasmus Larsson stod för målet när Wings Arlanda punkterade matchen med ett 5–2-mål med 21 sekunder kvar att spela efter pass från Oscar Sarhus.

Didrik Lif gjorde ett mål för Wings Arlanda och två målgivande passningar och Rasmus Larsson stod för två mål och ett assist.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Wings Arlanda på 18:e plats och Strömsbro på sjunde plats.

I nästa omgång har Wings Arlanda Forshaga hemma i Pinbackshallen, torsdag 22 januari 19.00. Strömsbro spelar hemma mot Sollentuna onsdag 21 januari 19.00.

Wings Arlanda–Strömsbro 5–2 (0–2, 4–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (8.18) Wilmer Björk Eriksson (Joel Holmli), 0–2 (11.14) Braylon Shmyr (Carl Sandström).

Andra perioden: 1–2 (21.36) Rasmus Larsson (Didrik Lif, Isak Fehrling), 2–2 (32.17) Olle Dahlman (Didrik Lif), 3–2 (37.50) Ville Hornborg, 4–2 (38.33) Didrik Lif (Rasmus Larsson, Olle Dahlman).

Tredje perioden: 5–2 (59.39) Rasmus Larsson (Oscar Sarhus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 3-1-1

Strömsbro: 2-0-3

Nästa match:

Wings Arlanda: Forshaga IF, hemma, 22 januari 19.00

Strömsbro: Sollentuna HC, hemma, 21 januari 19.00