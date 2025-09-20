Wilmer Björk Eriksson det stora utropstecknet när Strömsbro slog Orsa

Strömsbro vann med 7–4 mot Orsa

Strömsbros Wilmer Björk Eriksson fyramålsskytt

Zacharias Jandrén matchvinnare för Strömsbro

Strömsbro besegrade Orsa borta i U20 region väst herr med 7–4 (3–1, 2–2, 2–1). Men snackisen var Wilmer Björk Eriksson – som gjorde hela fyra mål.

Det var första segern för Strömsbro, efter 4–5-förlust mot Grums i premiären.

Strömsbro hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.49 genom Jesper Lindberg, och gick upp till 0–2. Orsa kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Strömsbro dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Strömsbro vann också tredje perioden 1–2 och ställningen efter tre perioder var 4–7.

Orsa tar sig an Valbo J20 i nästa match borta tisdag 23 september 19.00. Strömsbro möter samma dag 19.40 Hudiksvall hemma.

Orsa–Strömsbro 4–7 (1–3, 2–2, 1–2)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (2.49) Jesper Lindberg, 0–2 (5.34) Wilmer Björk Eriksson (Jesper Lindberg, Victor Nilsson), 1–2 (7.19) Vincent Lanfjärd Risberg (Liam Nordvall, Alexander Eriksson), 1–3 (18.36) Wilmer Björk Eriksson (Sergejs Avotins, Axel Kjerrman).

Andra perioden: 2–3 (20.46) Liam Nordvall, 3–3 (23.44) Isac Hedberg (Liam Nordvall, Oliver Bergman), 3–4 (34.17) Wilmer Björk Eriksson (Linus Forsman), 3–5 (35.33) Zacharias Jandrén (Jesper Lindberg, Wilmer Björk Eriksson).

Tredje perioden: 4–5 (54.08) Liam Nordvall, 4–6 (58.03) Wilmer Björk Eriksson (Egon Ericsson, Sergejs Avotins), 4–7 (59.46) Axel Kjerrman (Jonas Nordlinder).

Nästa match:

Orsa: Valbo HC, borta, 23 september

Strömsbro: Hudiksvalls HC, hemma, 23 september