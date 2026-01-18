William Svensson fixade segern för Köping IF 1 i matchen mot Kumla Hockey J18

Köping IF 1-seger med 8–5 mot Kumla Hockey J18

William Svensson gjorde fyra mål för Köping IF 1

Andra raka segern för Köping IF 1

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Köping IF 1:s William Svensson i matchen mellan Kumla Hockey J18 och Köping IF 1 i U18 division 1 västra C vår. William Svensson stod för hela fyra mål i matchen som Köping IF 1 vann på bortaplan med 8–5 (1–0, 3–2, 4–3).

Köping IF 1 har startat med två raka segrar, efter 7–1 mot Hällefors IK/Nora HC i första matchen.

Köping IF 1:s William Svensson fyramålsskytt

Felix Sjöquist gav Köping IF 1 ledningen efter sex minuter efter förarbete från Didrik Davidsson.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Köping IF 1 vann också tredje perioden 3–4 och ställningen efter tre perioder var 5–8.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Köping IF:1 vunnit.

Kumla Hockey J18 tar sig an Eskilstuna Linden 2 i nästa match borta tisdag 20 januari 19.40. Köping IF 1 möter BIK Karlskoga J18 hemma söndag 25 januari 15.00.

Kumla Hockey J18–Köping IF 1 5–8 (0–1, 2–3, 3–4)

U18 division 1 västra C vår, Ica Maxi Arena

Första perioden: 0–1 (6.00) Felix Sjöquist (Didrik Davidsson).

Andra perioden: 1–1 (22.02) Lucas Lundström (Mio Jovander, Vincent Hagström), 2–1 (22.35) Lucas Lundström (Mio Jovander, Kevin Pålsson), 2–2 (24.56) Kian Lilja (Casper Ahlgren), 2–3 (27.45) William Svensson (Kian Lilja, Casper Ahlgren), 2–4 (36.47) William Svensson (William Hedlund).

Tredje perioden: 3–4 (43.49) Lucas Svahlin (Alex Brorsson, Isak Larsson), 4–4 (44.53) Martin Lundgren (Thed Jävert, Mio Jovander), 5–4 (47.12) Lucas Svahlin, 5–5 (47.58) William Svensson (Axel Lönnqvist), 5–6 (53.15) William Svensson, 5–7 (57.28) Casper Ahlgren (William Svensson), 5–8 (59.27) Liam Norgren (Axel Lönnqvist, Kian Lilja).

Nästa match:

Kumla Hockey J18: Eskilstuna Linden:2, borta, 20 januari 19.40

Köping IF 1: BIK Karlskoga:2, hemma, 25 januari 15.00