Wille Andersson Jöhnk gjorde två mål när Färjestad vann mot Linköping HC U18

Färjestad vann med 7–4 mot Linköping HC U18

Färjestads Wille Andersson Jöhnk tvåmålsskytt

Tom Bjurman avgjorde för Färjestad

Det blev Färjestad som vann matchen borta mot Linköping HC U18 i U18 Nationell södra herr på lördagen. 4–7 (0–3, 2–1, 2–3) slutade matchen.

Wille Andersson Jöhnk gjorde två mål för Färjestad

I första perioden var det Färjestad som dominerade. Laget vann perioden klart med 3–0.

I andra perioden var det i stället Linköping HC U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Linköping HC U18 reducerade och kvitterade till 4–4 genom Melwin Lundberg Bergström och Gustav Bernhardsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Färjestad stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 4–4 till 4–7 på bara 5.59. Färjestad tog därmed en klar seger.

Färjestad tog hem lagens senaste möte med 5–2 i Löfbergs Arena.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 februari i Löfbergs Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 11 januari. Då möter Linköping HC U18 Grums i Stångebro Ishall 15.30. Färjestad tar sig an HV 71 borta 12.45.

Linköping HC U18–Färjestad 4–7 (0–3, 2–1, 2–3)

U18 Nationell södra herr, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (3.20) Wille Andersson Jöhnk (Joacim Olsson, Max Haglund), 0–2 (12.02) Leo Kinnersjö (Melvin Johansson, Joacim Olsson), 0–3 (13.59) Simon Näslund (Simon Caspersen-Snilsberg).

Andra perioden: 1–3 (23.39) Vincent Näsström (Victor Tjäder, Gustav Bernhardsson), 2–3 (25.35) Oliver Ericsson (Oscar Helmfrid, Melker Linder), 2–4 (31.07) Vilgot Nygren (Melvin Johansson).

Tredje perioden: 3–4 (42.06) Melwin Lundberg Bergström (Eric Sevallius, Felix Mattsson), 4–4 (46.02) Gustav Bernhardsson (Benjamin Jismyr, Victor Tjäder), 4–5 (52.41) Tom Bjurman (Oscar Blom), 4–6 (52.51) Oscar Blom (Alexander Nilsson), 4–7 (58.40) Wille Andersson Jöhnk.

Nästa match:

Linköping HC U18: Grums IK, hemma, 11 januari 15.30

Färjestad: HV 71, borta, 11 januari 12.45