Washington tog bortaseger mot Montreal

Washington vann med 8–4 mot Montreal

Alex Ovetjkin med tre mål för Washington

Sonny Milano avgjorde för Washington

Washington vann matchen borta mot Montreal i NHL på fredagen. 4–8 (1–1, 2–4, 1–3) slutade matchen.

Alex Ovetjkin tremålsskytt för Washington

Efter två minuters spel gjorde Washington 0–1.

Kvitterade Montreal när Brendan Gallagher hittade rätt framspelad av Noah Dobson och Ivan Demidov efter 15.47.

Washington dominerade i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–5.

Bortalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–3 och matchen med 8–4.

Washingtons Alex Ovetjkin stod för fyra poäng, varav tre mål, Ethen Frank gjorde två mål och spelade fram till två mål och Dylan Strome hade tre assists.

Det här betyder att Montreal ligger på sjätte plats i Atlantic division och Washington är på femte plats i Metropolitan division.

På söndag 23 november 01.00 spelar Montreal hemma mot Toronto och Washington hemma mot Tampa Bay.

Montreal–Washington 4–8 (1–1, 2–4, 1–3)

NHL, Bell Centre

Första perioden: (Dylan Strome), 1–1 (15.47) Brendan Gallagher (Noah Dobson, Ivan Demidov).

Andra perioden: 1–2 (23.38) Ethen Frank (Aljaksej Protas, Hendrix Lapierre), (Alex Ovetjkin, Dylan Strome), 2–3 (27.53) Joe Veleno (Mike Matheson, Brendan Gallagher), 2–4 (34.26) Jakob Chychrun (John Carlson), 3–4 (35.04) Nick Suzuki (Alexandre Carrier, Zachary Bolduc), 3–5 (37.25) Sonny Milano (Ethen Frank, Rasmus Sandin).

Tredje perioden: 4–5 (45.37) Mike Matheson (Cole Caufield, Lane Hutson), 4–6 (56.03) Alex Ovetjkin (Dylan Strome), 4–7 (57.56) Alex Ovetjkin (John Carlson), 4–8 (58.34) Sonny Milano (Ethen Frank, Hendrix Lapierre).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 0-1-4

Washington: 3-1-1

Nästa match:

Montreal: Toronto Maple Leafs, hemma, 23 november

Washington: Tampa Bay Lightning, hemma, 23 november