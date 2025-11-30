Washington tog ännu en seger – 4–1 mot NY Islanders

Washington vann med 4–1 mot NY Islanders

Washingtons sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Tom Wilson tvåmålsskytt för Washington

Washington är svårslaget i NHL. Mot NY Islanders på bortaplan i UBS Arena på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) och har nu fyra segrar i rad.

Tom Wilson tvåmålsskytt för Washington

Tom Wilson gjorde 1–0 till Washington efter 7.37 på passning från Alex Ovechkin.

Efter 13.58 i andra perioden nätade Tom Wilson på nytt och gjorde 0–2.

13.45 in i tredje perioden nätade NY Islanders Bo Horvat på pass av Anders Lee och Ryan Pulock och reducerade. Men mer än så orkade NY Islanders inte med.

Aliaksei Protas stod för målet när Washington ökade också ledningen till 1–3 med 1.11 kvar att spela på pass av Tom Wilson och Matt Roy.

Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 31 sekunder kvar att spela genom Alex Ovechkin assisterad av Anthony Beauvillier.

Washingtons Tom Wilson stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 3 december. Då möter NY Islanders Tampa Bay i UBS Arena 01.00. Washington tar sig an Los Angeles borta 04.30.

NY Islanders–Washington 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (7.37) Tom Wilson (Alex Ovechkin).

Andra perioden: 0–2 (33.58) Tom Wilson.

Tredje perioden: 1–2 (53.45) Bo Horvat (Anders Lee, Ryan Pulock), 1–3 (58.49) Aliaksei Protas (Tom Wilson, Matt Roy), 1–4 (59.29) Alex Ovechkin (Anthony Beauvillier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 1-1-3

Washington: 4-0-1

Nästa match:

NY Islanders: Tampa Bay Lightning, hemma, 3 december

Washington: Los Angeles Kings, borta, 3 december