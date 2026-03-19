Washington segrade mot Ottawa i NHL

Washington segrade – 4–1 mot Ottawa

Washington segrade hemma i Capital One Arena mot Ottawa i NHL. 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) slutade matchen på torsdagen.

Den första perioden slutade mållös.

8.09 in i andra perioden spräckte Washington nollan genom Alexander Ovetjkin efter pass från Rasmus Sandin. Efter 18.13 i andra perioden nätade Tom Wilson framspelad av Trevor van Riemsdyk och Pierre-Luc Dubois och gjorde 2–0.

17.19 in i tredje perioden fick Tim Stützle utdelning på pass av Claude Giroux och Thomas Chabot och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Ottawa. Aljaksej Protas stod för målet när Washington ökade också ledningen till 3–1 med 1.32 kvar att spela på pass av Connor McMichael. Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 26 sekunder kvar att spela genom Cole Hutson.

Resultatet innebär att Washington ligger kvar på sjätte plats i Metropolitan division och Ottawa på sjätte plats i Atlantic division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Ottawa Senators vunnit.

Ottawa möter NY Islanders hemma samma tid.

Washington–Ottawa 4–1 (0–0, 2–0, 2–1)

NHL, Capital One Arena

Andra perioden: 1–0 (28.09) Alexander Ovetjkin (Rasmus Sandin), 2–0 (38.13) Tom Wilson (Trevor van Riemsdyk, Pierre-Luc Dubois).

Tredje perioden: 2–1 (57.19) Tim Stützle (Claude Giroux, Thomas Chabot), 3–1 (58.28) Aljaksej Protas (Connor McMichael), 4–1 (59.34) Cole Hutson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 3-1-1

Ottawa: 3-0-2

Nästa match: