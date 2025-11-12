Washington besegrade Carolina med 4–1

Washington vann med 4–1 mot Carolina

Dylan Strome matchvinnare för Washington

Nikolaj Ehlers ende målskytt för Carolina

Det blev bortalaget Washington som vann mot Carolina i NHL. 1–4 (0–1, 1–1, 0–2) slutade matchen på onsdagen.

Florida nästa för Washington

Brandon Duhaime gav gästerna Washington ledningen efter fem minuter assisterad av Ethen Frank och Nic Dowd. Efter 5.59 i andra perioden gjorde Washington 0–2 genom Dylan Strome.

Carolina reducerade dock till 1–2 genom Nikolaj Ehlers efter 13.56 av perioden. I tredje perioden gjorde Washington 1–3 efter 5.46 genom Jakob Chychrun framspelad av Ryan Leonard och John Carlson. Och med bara 31 sekunder kvar satte Alex Ovetjkin 1–4.

Carolina har fyra vinster och en förlust och 19–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Washington har två vinster och tre förluster och 18–14 i målskillnad.

Carolina tar sig an Vancouver i nästa match hemma lördag 15 november 01.00. Washington möter Florida borta fredag 14 november 01.00.

Carolina–Washington 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 0–1 (5.42) Brandon Duhaime (Ethen Frank, Nic Dowd).

Andra perioden: 0–2 (25.59) Dylan Strome (Alex Ovetjkin, John Carlson), 1–2 (33.56) Nikolaj Ehlers (Jackson Blake, Shayne Gostisbehere).

Tredje perioden: 1–3 (45.46) Jakob Chychrun (Ryan Leonard, John Carlson), 1–4 (59.29) Alex Ovetjkin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 4-0-1

Washington: 2-1-2

Nästa match:

Carolina: Vancouver Canucks, hemma, 15 november

Washington: Florida Panthers, borta, 14 november