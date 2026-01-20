Von Braun matchvinnare – när Kungälv vände och vann

Kungälv segrade – 2–1 mot Olofström

Carl Von Braun tvåmålsskytt för Kungälv

Kungälv nu tredje, Olofström på fjärde plats

Två mål av Carl Von Braun i tredje perioden gjorde att Kungälv vände på matchen mot Olofström – och vann.

Bortalaget Olofström hade greppet inför tredje perioden och ledde med 1–0 i U20 region syd vår. Till slut blev det 2–1 till hemmalaget.

Kungälv–Olofström – mål för mål

Viktor Forsberg gjorde 1–0 till Olofström efter bara 56 sekunder assisterad av Kasper Kronroth Kjellberg och Gunnar Westerlind.

Andra perioden blev mållös.

Kungälv kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.42 i tredje perioden genom Carl Von Braun på pass av Leon Båtemyr och Melvin Holgers. 6.49 in i tredje perioden fick Carl Von Braun utdelning återigen framspelad av Max Kiellarson och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

För Kungälv gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Olofström är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 24 januari spelar Kungälv borta mot Halmstad HF 16.40 och Olofström mot Bäcken borta 13.40 i Marconihallen.

Kungälv–Olofström 2–1 (0–1, 0–0, 2–0)

U20 region syd vår, Oasen

Första perioden: 0–1 (0.56) Viktor Forsberg (Kasper Kronroth Kjellberg, Gunnar Westerlind).

Tredje perioden: 1–1 (43.42) Carl Von Braun (Leon Båtemyr, Melvin Holgers), 2–1 (46.49) Carl Von Braun (Max Kiellarson).

Nästa match:

Kungälv: Halmstad Hammers HC, borta, 24 januari 16.40

Olofström: Bäcken HC, borta, 24 januari 13.40