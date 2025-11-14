Vita Hästen vann mot svårslaget Visby/Roma på bortaplan

Vita Hästen vann med 4–1 mot Visby/Roma

Vita Hästens tionde seger på de senaste tio matcherna

Oliver Bohm matchvinnare för Vita Hästen

En svit stod sig och en bröts när de två riktigt formstarka lagen Visby/Roma och Vita Hästen möttes i Visby Ishall. Tredjeplacerade Vita Hästen vann borta med 4–1 (2–0, 1–0, 1–1) och tog därmed elfte segern i rad i hockeyettan södra. Visby/Roma hade före matchen fem segrar i rad.

Visby/Roma–Vita Hästen – mål för mål

Vita Hästen tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara en minut. Efter 10.15 i andra perioden slog Adam Aunes Johansson till framspelad av Jesper Samuelsson och Gustav Lindberg och gjorde 0–3. Visby/Roma reducerade dock till 1–3 genom Simon Lindblom tidigt i tredje perioden av perioden.

Vita Hästen kunde dock avgöra till 1–4 efter 8.18 i tredje perioden genom Casper Östberg.

Visby/Roma har fyra vinster och en förlust och 25–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lagen möts igen 15 februari i Himmelstalundshallen.

I nästa omgång har Visby/Roma Mörrum hemma i Visby Ishall, lördag 15 november 16.00. Vita Hästen spelar hemma mot Mörrum söndag 16 november 16.00.

Visby/Roma–Vita Hästen 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 0–1 (4.01) Jesper Sellin, 0–2 (5.16) Oliver Bohm (Victor Lindman, Gustav Lindberg).

Andra perioden: 0–3 (30.15) Adam Aunes Johansson (Jesper Samuelsson, Gustav Lindberg).

Tredje perioden: 1–3 (42.29) Simon Lindblom (Olle Andersson), 1–4 (48.18) Casper Östberg (Jesper Samuelsson, Jesper Sellin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 4-0-1

Vita Hästen: 5-0-0

Nästa match:

Visby/Roma: Mörrum GoIS IK, hemma, 15 november

Vita Hästen: Mörrum GoIS IK, hemma, 16 november