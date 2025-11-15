Vita Hästen J20 tog ännu en seger – 8–3 mot Tranås

Vita Hästen J20 segrade – 8–3 mot Tranås

Vita Hästen J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Albert Stierndahl med tre mål för Vita Hästen J20

Det går fortsatt bra för Vita Hästen J20 i U20 division 1 C syd herr. På lördagen mötte laget Tranås i Himmelstalundshallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Tranås blev 8–3 (3–1, 3–1, 2–1).

Albert Stierndahl med tre mål för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.50 genom Henry Fägersjö och gick upp till 2–0. Tranås kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Vita Hästen J20 dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Vita Hästen J20 vann också tredje perioden 2–1 och ställningen efter tre perioder var 8–3.

Vita Hästen J20:s Emil Aldén stod för ett mål och tre assists, Liam Eneman gjorde två mål och ett målgivande pass, Eliam Heine-Hällborn hade tre assists, Elliot Fäldt hade tre assists och Albert Stierndahl gjorde tre mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann HC Vita Hästen med 8–2.

Tisdag 18 november spelar Vita Hästen J20 borta mot Dalen 19.40 och Tranås mot Mighty Ravens hemma 19.30 i Tranås Åkeri Arena.

Vita Hästen J20–Tranås 8–3 (3–1, 3–1, 2–1)

U20 division 1 C syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (2.50) Henry Fägersjö (Lukas Dahl, Eliam Heine-Hällborn), 2–0 (16.17) Tristan Johansen (Eliam Heine-Hällborn, Emil Lindh), 2–1 (19.44) Vincent Sjöö-Laisio, 3–1 (19.59) Liam Eneman (Elliot Fäldt).

Andra perioden: 4–1 (20.12) Albert Stierndahl (Alfred Gustafsson, Eliam Heine-Hällborn), 5–1 (27.31) Albert Stierndahl (Elliot Fäldt, Emil Aldén), 6–1 (31.52) Albert Stierndahl (Liam Eneman, Emil Aldén), 6–2 (39.37) Liam Dufva (Melvin Svensson).

Tredje perioden: 7–2 (42.06) Liam Eneman (Emil Aldén, Elliot Fäldt), 7–3 (44.34) Vincent Sjöö-Laisio (Liam Dufva, Elliot Rehnqvist), 8–3 (59.57) Emil Aldén (Milo Lennartsson, Vidar Torstensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 5-0-0

Tranås: 2-0-3

Nästa match:

Vita Hästen J20: HC Dalen, borta, 18 november

Tranås: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 18 november