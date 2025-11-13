Vita Hästen J20 har fyra raka segrar – vann mot Guts/Valdemarsvik med 13–0

Vita Hästen J20 vann med 13–0 mot Guts/Valdemarsvik

Vita Hästen J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Frans Vejkabo avgjorde för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 är i bra form just nu. På torsdagen kom seger nummer fyra i rad, efter 13–0 (1–0, 8–0, 4–0) borta mot Guts/Valdemarsvik. Det innebär också att Guts/Valdemarsvik har fem raka förluster i U20 division 1 C syd herr.

Det här var femte gången den här säsongen som Vita Hästen J20 höll nollan.

Guts/Valdemarsvik–Vita Hästen J20 – mål för mål

Vita Hästen J20 började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.46 slog Frans Vejkabo till assisterad av Liam Eneman och Melvin Mörlin. Även i andra perioden var Vita Hästen J20 starkast och gick från 0–1 till 0–9 genom tre mål av Tristan Johansen, två mål av Elliot Fäldt, ett mål av Emil Aldén, ett mål av Filip Törnström och ett mål av Jakob Holgersson. Vita Hästen J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–0. Målen i sista perioden gjordes av Emil Aldén, som gjorde två mål, Viktor Olofsson och Liam Eneman.

Liam Eneman gjorde ett mål för Vita Hästen J20 och sex assist, Filip Törnström stod för sex poäng, varav ett mål, Emil Aldén gjorde tre mål och spelade fram till två mål, Frans Vejkabo gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Elliot Fäldt gjorde två mål och ett assist och Tristan Johansen gjorde tre mål.

Med tre omgångar kvar är Guts/Valdemarsvik på sjunde plats i tabellen medan Vita Hästen J20 är på andra plats.

När lagen möttes senast vann HC Vita Hästen med 18–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 november. Då möter Guts/Valdemarsvik Dalen i Arena Grosvad 16.00. Vita Hästen J20 tar sig an Tranås hemma 14.00.

Guts/Valdemarsvik–Vita Hästen J20 0–13 (0–1, 0–8, 0–4)

U20 division 1 C syd herr, Arena Grosvad

Första perioden: 0–1 (3.46) Frans Vejkabo (Liam Eneman, Melvin Mörlin).

Andra perioden: 0–2 (21.06) Elliot Fäldt (Filip Törnström, Emil Aldén), 0–3 (23.11) Jakob Holgersson (Emil Aldén, Lukas Pyk), 0–4 (23.31) Tristan Johansen (Filip Törnström, Liam Eneman), 0–5 (27.35) Tristan Johansen (Liam Eneman), 0–6 (36.00) Elliot Fäldt (Filip Törnström), 0–7 (36.53) Tristan Johansen (Liam Eneman), 0–8 (37.35) Filip Törnström (Adam Svedman, Frans Vejkabo), 0–9 (39.19) Emil Aldén (Liam Eneman, Filip Törnström).

Tredje perioden: 0–10 (50.36) Emil Aldén (Liam Eneman, Filip Törnström), 0–11 (50.56) Viktor Olofsson (Frans Vejkabo, Elliot Fäldt), 0–12 (53.31) Liam Eneman, 0–13 (54.24) Emil Aldén (Frans Vejkabo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guts/Valdemarsvik: 0-0-5

Vita Hästen J20: 4-1-0

Nästa match:

Guts/Valdemarsvik: HC Dalen, hemma, 15 november

Vita Hästen J20: Tranås AIF, hemma, 15 november