Vita Hästen avgjorde i tredje perioden i segern mot Oskarshamn

Vita Hästen segrade – 4–3 mot Oskarshamn

Vita Hästens femte seger på de senaste sex matcherna

Milliam Dahlgren matchvinnare för Vita Hästen

Vita Hästen vann matchen borta mot Oskarshamn i U18 regional syd vår efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vita Hästen fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–4 (1–1, 1–1, 1–2).

Serieledande Vita Hästen tog sin femte seger i rad i serien medan Oskarshamn efter fyra raka segrar nu förlorade.

Olofström nästa för Vita Hästen

Oskarshamn tog ledningen efter 14.05 genom Noah Lundh på passning från Wille Nilsson och Axel Flink. Vita Hästen kvitterade till 1–1 efter 18.37 när Charlie Bäckström fick träff med assist av Kingston Mckenzie.

Efter 12.39 i andra perioden slog Anton Jenssen till på pass av Hugo Andersson och Wilhelm Olsson och gav Oskarshamn ledningen. Vita Hästens Henry Fägersjö gjorde 2–2 efter 14.13 framspelad av Charlie Bäckström.

Efter 4.39 i tredje perioden gjorde Vita Hästen 2–3 genom Karl Emvall.

Oskarshamn kvitterade till 3–3 genom Malte Gustavsson efter 5.17 av perioden.

Vita Hästen kunde dock avgöra till 3–4 efter 11.17 i tredje perioden genom Milliam Dahlgren.

Det här var fjärde mötet mellan Oskarshamn och Vita Hästen den här säsongen. IK Oskarshamn har tagit två segrar före den här matchen. HC Vita Hästen vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 25 januari möter Oskarshamn Tranås J18 hemma 14.00 och Vita Hästen möter Olofström borta 16.00.

Oskarshamn–Vita Hästen 3–4 (1–1, 1–1, 1–2)

U18 regional syd vår, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (14.05) Noah Lundh (Wille Nilsson, Axel Flink), 1–1 (18.37) Charlie Bäckström (Kingston Mckenzie).

Andra perioden: 2–1 (32.39) Anton Jenssen (Hugo Andersson, Wilhelm Olsson), 2–2 (34.13) Henry Fägersjö (Charlie Bäckström).

Tredje perioden: 2–3 (44.39) Karl Emvall (Milliam Dahlgren), 3–3 (45.17) Malte Gustavsson (Anton Jenssen), 3–4 (51.17) Milliam Dahlgren (Albert Stierndahl, Kingston Mckenzie).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 4-0-1

Vita Hästen: 5-0-0

Nästa match:

Oskarshamn: Tranås AIF IF, hemma, 25 januari 14.00

Vita Hästen: Olofströms IK, borta, 25 januari 16.00