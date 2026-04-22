Visby/Roma säkrade segern i serien mot Hudiksvall

Seger för Visby/Roma med 4–1 mot Hudiksvall

Segern på hemmaplan i fjärde matchen med 4–1 (0–0, 1–1, 3–0) gör att Visby/Roma har vunnit matchserien mot Hudiksvall i finalen i hockeyettan. Därmed vann Visby/Roma totalt med 3-1 i matcher.

Hudiksvall gjorde 0–1 efter 20 minuters spel. Efter 14.53 i andra perioden slog Joel Wahlgren till på pass av Elias Lindström och Daniel Gunnarsson och kvitterade för Visby/Roma.

Tredje perioden var länge mållös. Visby/Roma gick från 1–1 till 4–1 genom tre snabba mål på 2.23 i slutet av perioden av Anton Svensson, Elias Ewertzh och Joel Wahlgren.

Visby/Roma är nu klart för hockeyallsvenskan.

Finalen i hockeyettan

Andra perioden: 0–1 (20.32) Viggo Nordström (Carl Wassenius), 1–1 (34.53) Joel Wahlgren (Elias Lindström, Daniel Gunnarsson).

Tredje perioden: 2–1 (57.01) Anton Svensson (Andreas Thelander, Alexander Bjurström), 3–1 (59.07) Elias Ewertzh, 4–1 (59.24) Joel Wahlgren (Daniel Gunnarsson).

