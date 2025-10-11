Visby/Roma starkast – avgjorde i förlängningen mot Grästorps IK
- Visby/Roma vann med 2–1 efter förlängning
- Anton Svensson avgjorde för Visby/Roma
- Andra raka segern för Visby/Roma
Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Visby/Roma avgöra den jämna matchen hemma mot Grästorps IK i hockeyettan södra. Slutresultatet blev 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Anton Svensson spelade en avgörande roll för Visby/Roma med det vinnande målet i förlängningen.
– Första perioden är inte bra från vår sida. Sen spenderar vi stort sätt två perioder i deras zon utan att få in pucken. Blir lite för omständiga när skottlägena kommer. Men skönt med seger till slut, kommenterade Visby/Romas assisterande tränare Einar Engström.
Visby/Roma–Grästorps IK – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 14.58 i andra perioden gjorde Visby/Roma 1–0 genom Elias Ewertzh.
Grästorps IK kvitterade till 1–1 genom Joel Benjaminsson med 4.30 kvar att spela av perioden. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. I förlängningen tog det 4.08 till Visby/Roma avgjorde till 2–1. Matchvinnare för hemmalaget blev Anton Svensson, på pass av Karl Påhlsson och Andreas Thelander.
Förlusten var Grästorps IK:s andra uddamålsförlust.
Visby/Roma har nu fem poäng efter tre spelade matcher medan Grästorps IK har tre poäng efter fyra matcher.
Den 30 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Åse & Viste Arena.
Söndag 12 oktober möter Visby/Roma Borås hemma 12.00 och Grästorps IK möter Huddinge borta 16.00.
Visby/Roma–Grästorps IK 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)
Hockeyettan södra, Visby Ishall
Andra perioden: 1–0 (34.58) Elias Ewertzh (Daniel Carlqvist, Wille Bärehag), 1–1 (35.30) Joel Benjaminsson (Andreas Laschitza, Felix Bergqvist).
Förlängning: 2–1 (64.08) Anton Svensson (Karl Påhlsson, Andreas Thelander).
Nästa match:
Visby/Roma: Borås HC, hemma, 12 oktober
Grästorps IK: Huddinge IK, borta, 12 oktober
