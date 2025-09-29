Vimmerby vann på bortaplan mot Västerås

Vimmerby segrade – 3–1 mot Västerås

Colson Gengenbach matchvinnare för Vimmerby

Fjärde förlusten i rad för Västerås

Bortalaget Vimmerby tog hem de tre poängen efter seger mot Västerås i hockeyallsvenskan. 1–3 (0–0, 0–1, 1–2) slutade matchen på måndagen.

I och med detta har Västerås fyra förluster i rad.

Västerås–Vimmerby – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 6.20 in i andra perioden som Vimmerby tog ledningen genom Jakob Karlsson assisterad av Anton Carlsson och William Alftberg.

Vimmerby gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Colson Gengenbach och Filip Fornåå Svensson. Målen punkterade matchen.

Carl Jakobsson reducerade dock för Västerås med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Västerås har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Vimmerby har fem poäng.

Västerås möter SSK i nästa match borta onsdag 1 oktober 19.00. Vimmerby möter samma dag Bik Karlskoga hemma.

Västerås–Vimmerby 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Andra perioden: 0–1 (26.20) Jakob Karlsson (Anton Carlsson, William Alftberg).

Tredje perioden: 0–2 (40.28) Colson Gengenbach (Filip Fornåå Svensson, Nick Bochen), 0–3 (42.50) Filip Fornåå Svensson (Colson Gengenbach, Arvid Caderoth), 1–3 (59.32) Carl Jakobsson (Hugo Lejon, Konstantin Komarek).

Nästa match:

Västerås: Södertälje SK, borta, 1 oktober

Vimmerby: BIK Karlskoga, hemma, 1 oktober