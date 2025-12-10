Vimmerby segrade mot Almtuna i hockeyallsvenskan

Vimmerby vann med 3–1 mot Almtuna

Martin Pärna matchvinnare för Vimmerby

Almtunas tredje raka förlust

Vimmerby vann mötet med Almtuna på bortaplan med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) på onsdagen i hockeyallsvenskan.

Almtuna–Vimmerby – mål för mål

Alfred Hjälm gav gästerna Vimmerby ledningen efter nio minuters spel framspelad av Emil Ekholm och Marcus Limpar Lantz.

Efter 19.40 i andra perioden slog Martin Pärna till framspelad av Hugo Orrsten och Arvid Caderoth och gjorde 0–2.

7.15 in i tredje perioden slog Emil Ekholm till på pass av Elias Lindgren och Johan Mörnsjö och ökade ledningen.

12.33 in i perioden satte Albin Eriksson pucken på pass av Albin Udd och Kalle Eriksson och reducerade. Men mer än så orkade Almtuna inte med.

I nästa match möter Almtuna Bik Karlskoga borta och Vimmerby möter Mora hemma. Båda matcherna spelas fredag 12 december 19.00.

Almtuna–Vimmerby 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (9.24) Alfred Hjälm (Emil Ekholm, Marcus Limpar Lantz).

Andra perioden: 0–2 (39.40) Martin Pärna (Hugo Orrsten, Arvid Caderoth).

Tredje perioden: 0–3 (47.15) Emil Ekholm (Elias Lindgren, Johan Mörnsjö), 1–3 (52.33) Albin Eriksson (Albin Udd, Kalle Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Vimmerby: 3-0-2

Nästa match:

Almtuna: BIK Karlskoga, borta, 12 december 19.00

Vimmerby: Mora IK, hemma, 12 december 19.00