Viktor Arvidsson tremålskytt i Bostons seger mot Dallas

Boston vann med 6–3 mot Dallas

Bostons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viktor Arvidsson stod för ett hattrick när Boston besegrade Dallas på hemmaplan med 6–3 (2–0, 0–2, 4–1) i NHL.

I och med detta har Boston fyra raka segrar i NHL.

Marat Chusnutdinov gjorde 1–0 till Boston efter 9.58 assisterad av Henri Jokiharju och David Pastrnak. Laget gjorde 2–0 när Viktor Arvidsson fick träff på pass av David Pastrnak och Pavel Zacha efter 18.51.

Efter 4.49 i andra perioden nätade Jamie Benn framspelad av Wyatt Johnston och Mikko Rantanen och reducerade åt Dallas. Matt Duchene gjorde dessutom 2–2 efter 16.53 på pass av Jason Robertson.

Boston hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.13 genom Elias Lindholm och gick upp till 5–2 innan Dallas svarade.

När lagen senast möttes vann Dallas med 6–2.

Fredag 3 april spelar Boston borta mot Florida 01.00 och Dallas mot Winnipeg hemma 02.00 i American Airlines Center.