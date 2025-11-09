VIK Hockey U18 vinnare mot Grums – avgjorde i förlängningen

VIK Hockey U18 segrade – 4–3 efter förlängning

VIK Hockey U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Edvin Hammarsten med två mål för VIK Hockey U18

Matchen i U18 regional väst fortsättning herr mellan hemmalaget VIK Hockey U18 och gästande Grums var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Edvin Hammarsten som stod för det avgörande målet.

Efter fyra segrar i rad för Grums tog det stopp. VIK Hockey U18 tog i stället fjärde segern i rad.

VIK Hockey U18:s Edvin Hammarsten tvåmålsskytt

Gabriel Axelsson gav Grums ledningen efter fyra minuters spel framspelad av Carl Glänfält och Viggo Rudehov-Hjalmarsson. Grums gjorde 0–2 genom Felix Björk efter 45 sekunder i andra perioden.

VIK Hockey U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Måns Johannesson och Eric Pettersson. VIK Hockey U18 tog ledningen med 3–2 genom Edvin Hammarsten efter 3.58 i tredje perioden.

Grums gjorde 3–3 genom Jack Smedberg med 2.28 kvar att spela av perioden. Stor matchhjälte för VIK Hockey U18 blev Edvin Hammarsten som 4.14 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Grums Viggo Rudehov-Hjalmarsson hade tre assists och Carl Glänfält hade tre assists.

Det här var VIK Hockey U18:s andra uddamålsseger den här säsongen.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Grums med 3–2.

Lagen möts på nytt i Billerudhallen den 7 december.

VIK Hockey U18 tar sig an Borlänge i nästa match borta söndag 23 november 12.00. Grums möter samma dag 12.40 Strömsbro borta.

VIK Hockey U18–Grums 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0)

U18 regional väst fortsättning herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (4.27) Gabriel Axelsson (Carl Glänfält, Viggo Rudehov-Hjalmarsson).

Andra perioden: 0–2 (20.45) Felix Björk (Carl Glänfält, Viggo Rudehov-Hjalmarsson), 1–2 (26.05) Måns Johannesson (Sam Thörnqvist, Elias Bräck), 2–2 (32.59) Eric Pettersson (Sam Thörnqvist, Oskar Aronsson).

Tredje perioden: 3–2 (43.58) Edvin Hammarsten (Sixten Söderkvist, William Arvsäter), 3–3 (57.32) Jack Smedberg (Carl Glänfält, Viggo Rudehov-Hjalmarsson).

Förlängning: 4–3 (64.14) Edvin Hammarsten (William Arvsäter).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 4-1-0

Grums: 4-1-0

Nästa match:

VIK Hockey U18: Borlänge HF, borta, 23 november

Grums: Strömsbro IF, borta, 23 november