Viggo Söderberg i form när Oskarshamn vann mot Jonstorp

Oskarshamn vann med 5–2 mot Jonstorp

Viggo Söderberg tvåmålsskytt för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Hemmalaget Oskarshamn vann mot Jonstorp i U20 region syd topp 6. 5–2 (1–1, 2–1, 2–0) slutade matchen på lördagen.

Oskarshamn har startat med två raka segrar, efter 4–3 mot Helsingborg i premiären.

Viggo Söderberg med två mål för Oskarshamn

Melker Vidsäter gav Oskarshamn ledningen efter fyra minuters spel med assist av Albin Larsson och Leo Hendén. Jonstorp kvitterade till 1–1 efter 14.33 när Petter Olsson slog till på pass av Sam Holmberg och August Lundsteen.

Efter 1.44 i andra perioden gjorde Jonstorp 1–2 genom Melvin Persson.

Viggo Söderberg och Lukas Svensson låg sen bakom vändningen till 3–2 för Oskarshamn.

13.28 in i tredje perioden fick Oskar Höglander utdelning framspelad av Isak Öman och Andre Franz och ökade ledningen. Viggo Söderberg stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.51 kvar att spela framspelad av Leo Hendén och Axel Stjernlöf.

Oskarshamns Leo Hendén hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IK Oskarshamn vunnit.

I nästa match, tisdag 13 januari möter Oskarshamn Karlskrona borta i NKT Arena 19.00 medan Jonstorp spelar hemma mot Helsingborg 19.30.

Oskarshamn–Jonstorp 5–2 (1–1, 2–1, 2–0)

U20 region syd topp 6, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (4.29) Melker Vidsäter (Albin Larsson, Leo Hendén), 1–1 (14.33) Petter Olsson (Sam Holmberg, August Lundsteen).

Andra perioden: 1–2 (21.44) Melvin Persson (Albin Mazetti-Nissen), 2–2 (37.40) Lukas Svensson (Erik Nordbeck, Joel Janhonen), 3–2 (38.56) Viggo Söderberg (Leo Hendén, Axel Stjernlöf).

Tredje perioden: 4–2 (53.28) Oskar Höglander (Isak Öman, Andre Franz), 5–2 (58.09) Viggo Söderberg (Leo Hendén, Axel Stjernlöf).

Nästa match:

Oskarshamn: Karlskrona HK, borta, 13 januari 19.00

Jonstorp: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 13 januari 19.30