Viggbyholm vidare – avgjorde i andra matchen

Viggbyholm vann med 6–1 mot Enköping

Conrad Gutenberg avgjorde för Viggbyholm

Andra raka segern för Viggbyholm

Segern på bortaplan med 6–1 (1–0, 3–0, 2–1) i andra matchen gör att Viggbyholm har vunnit matchserien mot Enköping i U18 playoff till regional östra. Viggbyholm vann serien i två raka matcher.

Enköping–Viggbyholm – mål för mål

Viggbyholm tog ledningen efter elva minuter genom Bastian Brunkhorst framspelad av David Vargö och Theo Funck.

Viggbyholm startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–4 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Conrad Gutenberg, Eric Ahlgren och Anton Roos Olsen.

Redan efter 3.19 i tredje perioden reducerade Enköping till 1–4 genom Oscar Lag med assist av Gabriel Shafadi och Tor Nordgren. Men mer än så orkade Enköping inte med. 9.19 in i tredje perioden satte Elias Cacko pucken framspelad av Gustaf Junefelt och Adam Kubat och ökade ledningen. Efter 15.38 slog Gustav Boman till på pass av Adam Kubat och David Vargö och ökade ledningen för Viggbyholm.

Viggbyholms David Vargö hade tre assists och Adam Kubat hade tre assists.

Enköping–Viggbyholm 1–6 (0–1, 0–3, 1–2)

U18 playoff till regional östra, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (11.05) Bastian Brunkhorst (David Vargö, Theo Funck).

Andra perioden: 0–2 (26.56) Conrad Gutenberg (David Vargö, Adam Kubat), 0–3 (27.52) Eric Ahlgren (Theo Funck, Anton Roos Olsen), 0–4 (31.07) Anton Roos Olsen (Eric Ahlgren).

Tredje perioden: 1–4 (43.19) Oscar Lag (Gabriel Shafadi, Tor Nordgren), 1–5 (49.19) Elias Cacko (Gustaf Junefelt, Adam Kubat), 1–6 (55.38) Gustav Boman (Adam Kubat, David Vargö).

Ställning i serien: Enköping–Viggbyholm 0–2