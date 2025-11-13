Viggbyholm tog ny seger mot favoritmotståndet

Viggbyholm segrade – 3–2 mot Boo

Edward Hall tvåmålsskytt för Viggbyholm

Andra raka segern för Viggbyholm

Boo har varit lite av ett drömmotstånd för Viggbyholm. På torsdagen tog Viggbyholm ännu en seger borta mot Boo. Matchen i U18 allettan östra herr slutade 3–2 (1–1, 1–0, 1–1). Det var Viggbyholms fjärde raka seger mot Boo.

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson:

– Riktigt skönt och jag är stolt över hur vi kommer ut och utarbetar Boo på deras hemmaplan där de alltid är svårspelade.

Edward Hall gjorde två mål för Viggbyholm

Första perioden var jämn. Boo inledde bäst och tog ledningen genom Julian Lust Özmen efter 13.12, men Viggbyholm kvitterade genom Anton Roos Olsen bara en minut senare. Viggbyholm gjorde också 1–2 efter 8.35 i andra perioden när Edward Hall hittade rätt. Boo kvitterade till 2–2 genom Arsenijs Zaicevs i tredje perioden.

Viggbyholm kunde dock avgöra till 2–3 med 7.01 kvar av matchen genom Edward Hall.

Det här var Boos andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Viggbyholms fjärde uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Boo nu ligger på sjätte plats. Viggbyholm är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Viggbyholms IK med 2–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 16 november. Då möter Boo Vallentuna i Vallentuna Ishall 16.10. Viggbyholm tar sig an Wings Arlanda borta 19.30.

Boo–Viggbyholm 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (13.12) Julian Lust Özmen (Max Stavin), 1–1 (14.48) Anton Roos Olsen (Pelle Danerlöv).

Andra perioden: 1–2 (28.35) Edward Hall.

Tredje perioden: 2–2 (49.58) Arsenijs Zaicevs (Oscar Widman, Vincent Olausson), 2–3 (52.59) Edward Hall (Bastian Brunkhorst).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 2-0-3

Viggbyholm: 3-0-2

Nästa match:

Boo: Vallentuna Hockey, borta, 16 november

Viggbyholm: Wings HC Arlanda, borta, 16 november