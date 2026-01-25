Victor Österberg het när Avesta besegrade Ludvika/Smedjebacken

Avesta vann med 5–4 mot Ludvika/Smedjebacken

Victor Österberg tvåmålsskytt för Avesta

Cesar Oscarsson avgjorde för Avesta

Bortalaget Avesta tog hem de tre poängen efter seger mot Ludvika/Smedjebacken i U18 division 1 västra B vår. 4–5 (1–2, 1–1, 2–2) slutade söndagens match.

Segermålet för Avesta stod Cesar Oscarsson för 16.50 in i tredje perioden.

Avesta tog ledningen i början av första perioden genom Anton Falk.

Ludvika/Smedjebacken kvitterade till 1–1 genom Loke Jepsen efter 12.41.

Avesta gjorde 1–2 genom Victor Österberg efter 14.50 i matchen.

Efter 7.33 i andra perioden nätade Gustav Holmer framspelad av Emil Karelius Lindberg och Elliot Eriksson och kvitterade för Ludvika/Smedjebacken. Avestas Victor Österberg gjorde 2–3 efter 19.40 på pass av Oskar Marnetoft.

Ludvika/Smedjebacken kvitterade till 3–3 genom Loke Jepsen i tredje perioden.

Efter 10.00 i tredje perioden gjorde Avesta 3–4 genom Oskar Marnetoft.

Ludvika/Smedjebacken gjorde 4–4 genom Gustav Holmer efter 14.46 av perioden.

Avesta kunde dock avgöra till 4–5 med 3.10 kvar av matchen genom Cesar Oscarsson.

Victor Österberg gjorde två mål för Avesta och ett assist.

Avesta vann senast lagen möttes med 9–4 i Avestahallen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast blev det oavgjort och före det vann vann Avesta BK.

Söndag 1 februari spelar Ludvika/Smedjebacken borta mot Falu 2 11.45 och Avesta mot Falu J18 hemma 13.00 i Avestahallen.

Ludvika/Smedjebacken–Avesta 4–5 (1–2, 1–1, 2–2)

U18 division 1 västra B vår, Hitachi Arena

Första perioden: 0–1 (3.28) Anton Falk (Willy Pettersson), 1–1 (12.41) Loke Jepsen (Edvin Forsman), 1–2 (14.50) Victor Österberg (Eddie Malta, Cesar Oscarsson).

Andra perioden: 2–2 (27.33) Gustav Holmer (Emil Karelius Lindberg, Elliot Eriksson), 2–3 (39.40) Victor Österberg (Oskar Marnetoft).

Tredje perioden: 3–3 (49.18) Loke Jepsen, 3–4 (50.00) Oskar Marnetoft (Willy Pettersson), 4–4 (54.46) Gustav Holmer (Edvin Forsman), 4–5 (56.50) Cesar Oscarsson (Anton Falk, Victor Österberg).

Nästa match:

Ludvika/Smedjebacken: Falu IF 2, borta, 1 februari 11.45

Avesta: Falu IF:1, hemma, 1 februari 13.00