Victor Grundström gjorde två mål när Tingsryd J20 vann mot Helsingborg

Tingsryd J20-seger med 5–2 mot Helsingborg

Tingsryd J20:s Victor Grundström tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Tingsryd J20

Det blev Tingsryd J20 som vann matchen hemma mot Helsingborg i U20 region syd topp 6 på tisdagen. 5–2 (2–0, 3–2, 0–0) slutade matchen.

Victor Grundström gjorde två mål för Tingsryd J20

Victor Grundström gav Tingsryd J20 ledningen efter 12.35 på pass av Alfred Carlsson och Noah Brattlöf. 2–0 kom efter 16.46 genom Vincent Lundkvist framspelad av Thim Bojar och Elton Martinsson.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

I tredje perioden höll Tingsryd J20 i sin 5–2-ledning och vann.

Det här betyder att Tingsryd J20 nu ligger på andra plats i tabellen och Helsingborg är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 24 januari. Då möter Tingsryd J20 Oskarshamn i Dackehallen 13.10. Helsingborg tar sig an Hanhals borta 14.30.

Tingsryd J20–Helsingborg 5–2 (2–0, 3–2, 0–0)

U20 region syd topp 6, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (12.35) Victor Grundström (Alfred Carlsson, Noah Brattlöf), 2–0 (16.46) Vincent Lundkvist (Thim Bojar, Elton Martinsson).

Andra perioden: 2–1 (23.16) Oscar Lingmerth (Isak Paerremand), 2–2 (23.52) Joel Mårtensson, 3–2 (28.09) Victor Grundström (Noah Brattlöf), 4–2 (29.40) Valle Lindström (Vincent Lundkvist, Tim Leskinen), 5–2 (37.35) Alfred Carlsson (Albin Berglund, Thim Bojar).

Nästa match:

Tingsryd J20: IK Oskarshamn, hemma, 24 januari 13.10

Helsingborg: Hanhals IF, borta, 24 januari 14.30