Vegas vann toppmötet mot New Jersey med 3–0

Vegas vann med 3–0 mot New Jersey

Shea Theodore avgjorde för Vegas

Tredje raka segern för Vegas

Vegas tog en stark seger på bortaplan när man vann mot New Jersey i NHL på lördagen med 3–0 (1–0, 0–0, 2–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Vegas.

I och med detta har New Jersey fyra förluster i rad.

NY Rangers nästa för Vegas

Shea Theodore gav Vegas ledningen efter 19.48 på pass av Jack Eichel och Noah Hanifin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

15.36 in i tredje perioden satte Tomas Hertl pucken på pass av Mitch Marner och Pavel Dorofejev och ökade ledningen.

Ivan Barbasjev gjorde också 0–3 efter pass från Jack Eichel och Shea Theodore efter 18.36.

Lagen möts på nytt i T-Mobile Arena den 18 december.

I nästa match möter New Jersey Boston borta på söndag 7 december 01.00. Vegas möter NY Rangers måndag 8 december 01.00 borta.

New Jersey–Vegas 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (19.48) Shea Theodore (Jack Eichel, Noah Hanifin).

Tredje perioden: 0–2 (55.36) Tomas Hertl (Mitch Marner, Pavel Dorofejev), 0–3 (58.36) Ivan Barbasjev (Jack Eichel, Shea Theodore).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 1-0-4

Vegas: 3-1-1

Nästa match:

New Jersey: Boston Bruins, borta, 7 december

Vegas: New York Rangers, borta, 8 december