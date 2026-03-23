Vegas vann toppmötet mot Dallas med 3–2

Reilly Smith matchvinnare för Vegas

Topplagen Dallas och tredjeplacerade Vegas möttes i NHL under måndagen. Vegas vann matchen borta med 3–2 (1–2, 1–0, 1–0).

Reilly Smith blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 16.22 in i tredje perioden.

Vegas tog ledningen i början av första perioden genom Brayden McNabb.

Därefter fixade Dallas Wyatt Johnston och Justin Hryckowian att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Efter 9.10 i andra perioden nätade Ivan Barbasjev på pass av Brett Howden och Colton Sissons och kvitterade för Vegas.

16.22 in i tredje perioden slog Reilly Smith till framspelad av Mitch Marner och Pavel Dorofejev och avgjorde matchen.

För Vegas gör resultatet att man nu ligger på andra plats i Pacific division medan Dallas är på andra plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Dallas Stars vunnit.

Dallas möter New Jersey i nästa match hemma onsdag 25 mars 01.00. Vegas möter samma dag Winnipeg borta.

Dallas–Vegas 2–3 (2–1, 0–1, 0–1)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (4.01) Brayden McNabb (Keegan Kolesar, Shea Theodore), 1–1 (10.55) Wyatt Johnston (Matt Duchene, Miro Heiskanen), 2–1 (16.48) Justin Hryckowian (Colin Blackwell, Sam Steel).

Andra perioden: 2–2 (29.10) Ivan Barbasjev (Brett Howden, Colton Sissons).

Tredje perioden: 2–3 (56.22) Reilly Smith (Mitch Marner, Pavel Dorofejev).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 2-1-2

Vegas: 2-0-3

