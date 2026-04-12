Vegas vann efter förlängning mot Colorado

Vegas segrade – 3–2 efter förlängning

Vegas femte seger på de senaste sex matcherna

Jack Eichel avgjorde för Vegas

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Vegas avgöra den jämna matchen borta mot Colorado i NHL. Slutresultatet blev 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–1).

Jack Eichel blev matchhjälte för Vegas med sitt mål i förlängningen.

Segern var Vegas femte på de senaste sex matcherna.

Colorado–Vegas – mål för mål

Devon Toews gjorde 1–0 till Colorado efter 9.17 assisterad av Brock Nelson och Martin Necas. Vegas kvitterade till 1–1 efter 13.47 när Mark Stone slog till efter förarbete från Tomas Hertl och Mitch Marner.

Pavel Dorofejev gav laget ledningen efter 2.09 in i andra perioden med assist av Ivan Barbasjev och Kaedan Korczak. Efter 10.56 i andra perioden slog Nick Blankenburg till framspelad av Nicolas Roy och kvitterade för Colorado.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 2.00 innan Vegas avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Jack Eichel.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Colorado Avalanche vunnit.

Tisdag 14 april möter Colorado Edmonton borta 03.30 och Vegas möter Winnipeg hemma 04.00.

Colorado–Vegas 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (9.17) Devon Toews (Brock Nelson, Martin Necas), 1–1 (13.47) Mark Stone (Tomas Hertl, Mitch Marner).

Andra perioden: 1–2 (22.09) Pavel Dorofejev (Ivan Barbasjev, Kaedan Korczak), 2–2 (30.56) Nick Blankenburg (Nicolas Roy).

Förlängning: 2–3 (62.00) Jack Eichel.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 3-1-1

Vegas: 4-1-0

Nästa match:

Colorado: Edmonton Oilers, borta, 14 april 03.30

Vegas: Winnipeg Jets, hemma, 14 april 04.00