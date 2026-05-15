Vegas klart för semifinal – avgjorde matchserien mot Anaheim Ducks

Segern på bortaplan med 5–1 (3–0, 0–1, 2–0) gör att Vegas har säkrat segern i matchserien mot Anaheim Ducks i Stanley Cup-kvartsfinal herr. Därmed vann Vegas totalt med 4-2 i matcher.

Vegas stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 12.46 i andra perioden slog Mikael Granlund till framspelad av Troy Terry och Leo Carlsson och reducerade åt Anaheim Ducks.

2.52 in i tredje perioden slog Pavel Dorofejev till på pass av Ivan Barbasjev och ökade ledningen. Efter 13.32 nätade Pavel Dorofejev återigen och ökade ledningen för Vegas.

Anaheim Ducks–Vegas 1–5 (0–3, 1–0, 0–2)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (1.02) Mitch Marner (William Karlsson, Shea Theodore), 0–2 (8.30) Brett Howden (Mitch Marner), 0–3 (17.19) Shea Theodore (Tomas Hertl).

Andra perioden: 1–3 (32.46) Mikael Granlund (Troy Terry, Leo Carlsson).

Tredje perioden: 1–4 (42.52) Pavel Dorofejev (Ivan Barbasjev), 1–5 (53.32) Pavel Dorofejev.

Utvisningar, Anaheim Ducks: 3×2 min. Vegas: 6×2 min.

Slutresultat i serien: Anaheim Ducks–Vegas 2–4 (bäst av 7)